Mondiali Russia 2018 – 14 900 raid anti scommesse in Asia

Volley - Italia sconfitta dalla Russia in amichevole. Turnover massiccio - età media 21 anni! Azzurre verso i Mondiali : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-0 (25-18; 25-23; 25-22) nella semifinale delle Rabobank Super Series, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Ad Eindhoven (Paesi Bassi) le Azzurre, che nel girone avevano sconfitto proprio Goncharova e compagne, si sono arrese nettamente anche perché il CT Davide Mazzanti ha deciso di operare un massiccio Turnover ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : si chiude con la staffetta mista vinta dalla Russia - nona l’Italia : Si sono conclusi i campionati Mondiali junior di Pentathlon moderno 2018 di Kladno, in Repubblica Ceca. L’ultima prova è stata la staffetta mista che ha visto il successo della Russia con Kseniia Fraltsova e Serge Baranov con 1445 punti davanti alla Corea del Sud di Kim Unju e Seo Changwan con 1438 e alla Francia di Emma Riff e Paolo Singh con 1432. Quarta posizione per la Gran Bretagna di Holly Parker e James Harper a quota 1431, quinta ...

Algeria : arrestati in russia 29 algerini durante i Mondiali : Le autorità russe hanno arrestato 29 cittadini algerini che si trovavano in russia per assistere alle partite dei Mondiali di calcio e che avevano cercato di entrare illegalmente in altri Paesi europei, tra cui Finlandia, Bielorussia e Ucraina. Lo ha dichiarato un portavoce del ministro degli Esteri algerino, Abdelaziz Benali Cherif, citato dall’agenzia di stampa Aps. ”I connazionali sono stati arrestati dalle autorità russe ...

Mondiali Scherma - le azzurre della sciabola femminile fermate dalla Russia : l’Italia torna in pedana per il bronzo : Dopo la sconfitta contro la Russia in semifinale, la Nazionale Italiana torna in pedana pomeriggio contro la Corea del Sud per la medaglia di bronzo Le speranze azzurre al Mondiale di Scherma di Wuxi 2018 sono anche affidate alla Nazionale di sciabola femminile che salirà in pedana alle 16.00 (le 10.00 in Italia) per affrontare la Corea del Sud nel match che vale la medaglia di bronzo. La squadra azzurra formata da Rossella Gregorio, Irene ...

Scherma - Mondiali 2018 : le sciabolatrici cedono all’ultima stoccata contro la Russia. Sfida alla Corea per il bronzo : Rossella Gregorio non concede il bis e questa volta l’ultima stoccata è fatale all’Italia. La squadra di sciabola femminile è stata sconfitta per 45-44 dalla Russia in semifinale ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi e vede sfumare la possibilità di difendere il titolo iridato conquistato nella passata stagione. Una Sfida molto simile a quella vissuta nei quarti contro l’Ungheria. Anche contro le russe le ...

Basket - Mondiali U17 femminili : Italia ai quarti battendo la Bielorussia. Ora il duro ostacolo Australia : L’Italia c’è, batte la Bielorussia per 65-50 e si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento a Minsk, regalandosi la rivincita della finale per l’oro del 2016 contro l’Australia. Oggi come allora, quella di venerdì alle 16:30 sarà una sfida molto difficile, ma intanto le azzurre ci sono con l’apporto di 5 ragazze in doppia cifra: Martina Spinelli con 15 punti, Silvia Pastrello, ...

L'Italia c'è, e si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento a Minsk, regalandosi la rivincita della finale per l'oro del 2016 contro l'Australia. Oggi come allora, quella di venerdì alle 16:30 sarà una sfida molto difficile, ma intanto le azzurre ci sono con l'apporto di 5 ragazze in doppia cifra: Martina Spinelli con 15 punti, Silvia Pastrello, Giulia Natali e Caterina Gilli

Mondiali - è di Pavard il goal più bello di Russia 2018 : Dopo il Mondiale, il francese Benjamin Pavard vince anche il premio per il gol più bello della Coppa del Mondo. Lo hanno decretato i tifosi di tutto il mondo che in queste settimane hanno votato sul sito della Fifa (con oltre tre milioni di utenti registrati) che ha oggi ufficializzato il risultato. La rete del terzino transalpino (autore del momentaneo 2-2 nel match poi finito 4-3 per la formazione di Deschamps) ha avuto la meglio sulla ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia grande favorita? Una squadra senza punti deboli. E il ritorno di Muserskiy… : La Russia si candida a un ruolo da assoluta protagonista ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. I Campioni d’Europa partiranno tra le grandi favorite della rassegna iridata dopo aver vinto la Nations League e aver messo in mostra un ottimo gioco nella prima parte di questa estate, sull’onda del grande trionfo nella scorsa rassegna continentale quando sconfissero la Germania ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. ALESSIO FOCONI IN FINALE!!! Out ai quarti Garozzo e Avola. Solo Russia nella sciabola donne. Spada a squadre donne out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella sciabola femminile e nel fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche ALESSIO FOCONI, Andrea Cassarà e Giorgio ...

Mondiali 2022 in Qatar - la Russia aiuterà Doha nella costruzione degli impianti : Oltre ad essere un campionato di calcio che si svolgerà in pieno inverno, ci sono altre incognite legate al rispetto dei diritti dei lavoratori impegnati nei cantieri degli impianti -

Nuoto sincronizzato - Mondiali juniores 2018 : Italia sesta nel libero a squadre. Altra giornata trionfale per la Russia : Quarta e penultima giornata di gare dei Mondiali juniores 2018 di Nuoto sincronizzato nella piscina di Budapest (Ungheria) e Russia ancora dominatrice. Nella finali in programma del libero a squadre e del duo misto, nel tecnico, è stata sempre la Nazionale dell’Est ad imporre la propria legge. Nella prova riservata alle nazioni le russe hanno totalizzato il grandioso punteggio di 93.6667 con valutazioni elevate nell’esecuzione ...

Mondiali 2018 Russia - quando Özil faceva lo sbruffone con Giroud : 'Io campione del mondo - tu no' : campione del mondo. Sì, anche lui. Nonostante zero gol e zero tiri in porta: "Chiaro, in quanto attaccante il mio compito è segnare - ha detto l'ex Arsenal sull'argomento -, ma in Russia ho anche ...