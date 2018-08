Milan | Leonardo | ' Mai trattato Milinkovic-Savic'

Milan - operazione Milinkovic-Savic : dichiarazioni a sorpresa di Leonardo : Il calciomercato del Milan si è concluso senza il botto Milinkovic-Savic, il club rossonero è comunque competitivo per raggiungere obiettivi importanti. Interessanti dichiarazioni da parte di Leonardo: “Non c’è mai stata una trattativa per il serbo. Conosco il suo agente e ci ho parlato, ma la trattativa non è mai stata messa in piedi. Milinkovic ha un costo altissimo, non possiamo prenderlo per i paletti della UEFA. Il ...

Milan - Romagnoli : 'Spero di onorare la fascia da capitano. Su Leonardo e Maldini...' : SU HIGUAIN - 'Credo che Higuain sia tra i più forti attaccanti al mondo. Ha segnato tanto ovunque abbia giocato. Spero che continui anche qui a segnare e a farci vincere le partite'. SULLE COSE DA ...

Milan - dopo Laxalt e Castillejo - Leonardo cerca l’ultima “perla” per una squadra da sogno! : Laxalt e Castillejo sono gli ultimi due acquisti in ordine di tempo del Milan di Leonardo, il quale però non sembra intenzionato a fermarsi Laxalt e Castillejo sono arrivati nella giornata di ieri in quel di Milano, oggi effettueranno le visite mediche di rito prima di apporre le firme sui contratti. Il Milan si avvia verso la conclusione di un mercato davvero eccellente, con Gattuso ed i tifosi che di certo possono essere soddisfatti di ...

Milan-Milinkovic-Savic - non è finita : ultimatum di Lotito - giovedì giornata chiave - adesso è tutto nelle mani di Leonardo : Milan-Milinkovic-Savic, LA SITUAZIONE – Sono caldissime le ultime ore di calciomercato, il Milan non ha intenzione di fermarsi e sogna l’ultimo grande colpo: Milinkovic-Savic. Più il tempo passa più risulta difficile portare a termine la trattativa ma i rossoneri non mollano e stanno riflettendo sulla fattibilità dell’operazione dal punto di vista economico. L’ultima offerta del Milan è stata la seguente: 30 milioni ...

SAMU CASTILLEJO AL Milan/ Ultime notizie : Leonardo dal Villarreal - operazione in chiusura : SAMU CASTILLEJO al MILAN, Ultime notizie: 18 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, nell'affare anche il cartellino dell'attaccante colombiano Carlos Bacca.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 11:24:00 GMT)

Milan - Leonardo non ha finito : in arrivo Laxalt “low cost” e vola in Francia per il sogno Rabiot : Leonardo si appresta a muoversi ancora sul mercato per dare nuova linfa alla rosa del Milan di Gennaro Gattuso: le ultimissime Leonardo è pronto agli ultimi botti di questa sessione di calciomercato molto intensa per il Milan. Innanzi tutto ieri è stato annunciato Bakayoko, nuovo mediano rossonero, oggi potrebbe essere invece il giorno di altri due acquisti. Il primo è noto, si tratta di Castillejo che arriverà dal Villarreal in cambio di ...

Milan - Diavolo di una coppia. Leonardo-Maldini : li manda Elliott... : In ambito dirigenziale sono loro i biglietti da visita con cui la proprietà si è presentata al mondo Milanista. Leonardo è stato il primo a salire a bordo. Il nome di Maldini è stato individuato con ...

Milan - via Bacca : Leonardo di un importante ingaggio : Nell'operazione che porterà Samu Castillejo al Milan, è stato inserito anche Carlos Bacca che tornerà così al Villarreal. Come spiega La Gazzetta dello Sport , con la cessione del colombiano, i rossoneri si liberano di un giocatore che non aveva più voglia di restare a Milanello e soprattutto di un ingaggio piuttosto importante, 4 milioni di euro ...

Bakayoko - voglia di Milan : si riduce l'ingaggio e il Chelsea aiuta Leonardo : La voglia di trasferirsi in Italia però era tanta e lo testimonia il retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport : Bakayoko avrebbe infatti acconsentito a una considerevole riduzione del proprio ...

Thiago Silva : 'Tifo Milan da lontano. Tutto più facile con Maldini e Leonardo - Gattuso...' : Ha recentemente chiuso al ritorno in rossonero, ma Thiago Silva ha sempre il Milan nel cuore. Intervistato da Sky Sport , il difensore del PSG commenta l'ingresso in società di Leonardo e Paolo Maldini : 'Leonardo e Maldini sono i campioni di cui aveva bisogno il club, dopo aver cambiato tutta la società era ...

Milinkovic-Savic al Milan : Leonardo vuole a tutti i costi il centrocampista - pronta una super-offerta : L’acquisto di Tiemoué Bakayoko non può compensare la partenza di Manuel Locatelli e le lacune già presenti da prima nel centrocampo del Milan. Proprio per questo motivo – come riportato da Repubblica –, Leonardo starebbe lavorando incessantemente per completare, con l’acquisto di un altro giocatore, il reparto di mediana. Il sogno si chiama Milinkovic-Savic, per il quale il direttore dell’area tecnica rossonera sarebbe disposto ...

PSG - Thiago Silva : 'Il Milan aveva bisogno di Leonardo e Maldini' : Tant'è che da colonna, bandiera e capitano del Paris Saint Germain - dopo la vittoria per 3-0 sul Caen alla partita d'esordio in campionato - ha parlato così su Sky Sport dei nuovi ingressi in ...

Milan - Leonardo chiama e Kakà risponde : 'Disponibile ad avvicinarmi - sarebbe più per conoscere il mercato' : La mia priorità è ancora di stare con i miei figli in Brasile, ma le porte sono aperte ad avvicinarsi e vedere come funziona il mondo di un direttore sportivo. Non devo rimanere fisicamente in ...