Migranti | nave Guardia costiera non attracca | 177 a bordo

Migranti - nave Diciotti con 177 persone ferma al largo di Lampedusa : Migranti, nave Diciotti con 177 persone ferma al largo di Lampedusa L’imbarcazione della Guardia Costiera, che ha soccorso un barcone in avaria due notti fa in acque Sar maltesi, è in attesa dell’indicazione su un porto sicuro dove attraccare, in balìa di un braccio di ferro tra Italia e Malta. Ue: “Pronti a dare ...

Migranti - i 177 di nave Diciotti in attesa di un porto. Salvini : “Nessuno sbarco a Lampedusa” : nave Diciotti della Guardia costiera italiana è ancora in stand-by: i 177 Migranti, attendono ancora di essere sbarcati in un porto sicuro. Da Malta non è arrivata alcuna comunicazione e l'imbarcazione aspetta in rada davanti al porto di Lampedusa. Migliorano le condizioni dei 13 Migranti evacuati d'urgenza sull'isola.Continua a leggere

Malta risponde ‘no’ all’appello di nave Diciotti : “Non accogliamo i 177 Migranti” : Malta ha risposto alla richiesta della Guardia costiera italiana: "L'Italia non ha appigli legali per chiedere a Malta di fornire un porto sicuro per questo ultimo caso. Il porto sicuro più vicino è Lampedusa". Gasparri: "Chi ha dato l'ordine alla Capitaneria di Porto di imbarcare in acque territoriali di un altro Paese dei clandestini?".Continua a leggere

Migranti - Guardia costiera soccorre nave con 170 persone. Viminale : “Vadano a Malta o rifiutiamo i 20 dell’Aquarius” : La Guardia costiera italiana ha soccorso un barcone con 170 persone a bordo e il Viminale chiede siano accolte da Malta. Dopo che nelle scorse ore era stato trovato un accordo sulla gestione della nave Aquarius con 141 Migranti a bordo (di cui l’Italia ha accettato di accoglierne 20), ora il ministro dell’Interno riapre un nuovo fronte e ancora una volta con i vicini maltesi. “In Europa non cambiano mai”, ha scritto ...

Migranti - Salvini : "Malta sta accompagnando in Italia nave con 170 a bordo" : Il ministro dell'Interno attacca La Valletta e l'Europa. Ieri Malta aveva dichiarato: "Italia vuole partecipare alla redistribuzione dei Migranti di Aquarius"

Aquarius - la nave con a bordo 141 persone approda a Malta : esultano i Migranti : L’Aquarius è entrata nel porto di La Valletta, Malta, alle 13.45 di mercoledì 15 agosto. “Ci sono state delle negoziazioni politiche ma non ci hanno dimenticato”, dice la mediatrice culturale di MSF a bordo della nave, Seraine, mentre dà l’annuncio alle 141 persone salvate venerdì scorso. Dopo il tweet di ieri del primo ministro maltese, Joseph Muscat, la conferma delle autorità marittime ad Aquarius è arrivata solo ...

Migranti - accordo tra 6 Paesi Ue per accogliere i 141 profughi di nave Aquarius : Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna accoglieranno i 141 Migranti: "Malta farà una concessione che consente alla nave Aquarius di entrare nei suoi porti, nonostante non abbia alcun obbligo giuridico nel doverlo fare. Malta servirà come base logistica".Continua a leggere

Aquarius - raggiunto l’accordo : 141 Migranti distribuiti in 5 Paesi Ue. Malta accetta l’attracco della nave : C’è l’accordo su chi accoglierà i 141 migranti salvati dalla nave Aquarius. Francia, Spagna, Germania e Portogallo ospiteranno una parte degli stranieri, mentre Malta ha acconsentito all’attracco dell’imbarcazione. “Lodo questi Paesi per la loro solidarietà e per la condivisione della responsabilità”, ha commentato il commissario Ue Dimitris Avramopoulos all’agenzia Ansa. Intanto Amnesty International in una ...

Migranti - nave Aquarius vaga per Mediterraneo in cerca porto sicuro : In una nota ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso disapprovazione per la "dura presa di posizione politica" dell'Italia, usando un linguaggio più morbido rispetto a due mesi fa, ...

Aquarius - la Spagna nega l'approdo alla nave con a bordo 141 Migranti : Parigi si è detta rammaricata per la 'posizione politica molto dura' del governo italiano. 'L'Italia ha i mezzi per accogliere', ha riferito l'Eliseo, secondo cui è necessario trovare 'rapidamente' ...

Migranti - dopo Malta e Italia la nave Aquarius respinta anche dalla Spagna : “Non siamo il porto più vicino” : dopo aver incassato il no allo sbarco da Malta e Italia, alla nave Aquarius, al momento bloccata nel mar Mediterraneo in attesa dell'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro, è arrivata l'offerta da parte del porto della città di Barcellona, offerta che però stata immediatamente bloccata dal governo di Madrid perché "non sarebbe il porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Salvini - “Aquarius non in Italia” : no di Malta e Spagna/ Migranti - Meloni : “nave sequestrata se esistesse Ue” : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di Salvini(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:40:00 GMT)

