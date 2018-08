Mercato Roma | Coric verso la permanenza nella Capitale

CalcioMercato Siviglia - chiesto Gonalons alla Roma. Contatti per Niang del Torino : Il francese è destinato a lasciare i giallorossi, soprattutto dopo l'arrivo nella rosa di Eusebio Di Francesco del connazionale Steven Nzonzi, proprio dal Siviglia,, fresco campione del mondo. La ...

CalcioMercato Roma - Monchi soddisfatto del lavoro della società : “mai ricevuto un no da Pallotta” : Monchi tira le somme dei colpi messi a segno in questa sessione estiva di Calciomercato: le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma “Questo è il mio secondo mercato estivo e devo dire che non ho mai ricevuto un no da Pallotta. A volte ci ho messo un minuto a convincerlo, a volte qualche ora e altre un giorno ma alla mi ha sempre detto sì”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza ...

CalcioMercato Roma - Monchi apre al prestito di Coric e Zaniolo : Non solo Nzonzi . Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista francese della Roma , è intervenuto anche il ds Monchi , che ha parlato con soddisfazione del mercato portato ...

Monchi : Mercato Roma ok - quel che volevamo : Chi invece non ha bisogno di fare esperienza è Nzonzi, nazionale francese e neo campione del mondo, proveniente dal Siviglia dove ha giocato per 3 stagioni. "Ho deciso di lasciare la Spagna perché ...

CalcioMercato Roma - Nzonzi si presenta : “sentivo la necessità di cambiare - sono qui per crescere” : Il nuovo centrocampista della Roma si è presentato oggi, dichiarando di voler crescere e vincere dei titoli con i giallorossi “A Siviglia ho trascorso tre anni bellissimi, ma sentivo la necessità di una nuova sfida e per questo sono qui in un grande club che mi farà crescere”. Il campione del mondo, Steven N’Zonzi spiega i motivi della decisione di lasciare il Siviglia per approdare alla Roma. ”sono un ...

Roma - Monchi : 'Contento del Mercato. Manca un esterno? Ne abbiamo già tanti' : Aveva detto che avreste preso un giocatore più forte 'Un campione del Mondo non le sembra uno più forte di Malcom? Non avevo specificato il ruolo e per me Nzonzi è più forte di Malcom. Quella di ...

Roma - Monchi : 'Mercato in entrata chiuso - Nzonzi è forte. Zaniolo e Coric? In quel ruolo siamo tanti...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione di Steven Nzonzi: 'siamo qui per rappresentare un campione del mondo, un grande giocatore. Sono contento di averlo portato qui. Abbiamo un centrocampo forte, sono contento'. SUL MERCATO - 'Il mercato in entrata finisce domani. Manca un giorno. In uscita rimarrà ...

Roma - le parole di Monchi : 'Soddisfatto del nostro calcioMercato' : ... il direttore sportivo si è dichiarato molto soddisfatto proprio durante la presentazione del nuovo acquisto Nzonzi : 'Siamo qui per presentare un campione del mondo, un grande giocatore e sono ...

CalcioMercato Roma - Monchi soddisfatto : “abbiamo fatto ciò che avevamo in testa” : Il direttore sportivo giallorosso ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nzonzi “Il mercato in entrata finisce domani, in uscita rimarrà invece aperto. Credo comunque che siamo vicini alla fine e sono molto contento anche se si può sempre fare meglio“. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, si esprime così sul mercato del club giallorosso. “Abbiamo fatto ciò che avevamo in testa ...

Mercato Roma - Monchi segue Iago Maidana difensore dell'Atletico Mineiro : Cresciuto nel Criciuma Iago Maidana , seguito anche dal Sassuolo , è stato vice campione del mondo Under 20 con il Brasile. .

CalcioMercato Roma : arriva N'Zonzi - come cambia la formazione tipo giallorossa : E' N'Zonzi l'ultimo acquisto in casa Roma. La formazione giallorossa in questa sessione di Calciomercato è stata [VIDEO] davvero iperattiva, visto che il ds spagnolo Monchi ha messo a segno ben dodici colpi. Questo testimonia la volonta' forte della Roma di essere competitiva nel prossimo campionato di Serie A, cercando di strappare lo scudetto alla Juventus. come detto N'Zonzi è l'ultimo arrivato alla corte di Eusebio Di Francesco. Il ...

CalcioMercato Roma - ufficiale l’arrivo in giallorosso di Nzonzi : le cifre dell’operazione : Il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Nzonzi, che arriva dal Siviglia a titolo definitivo Steven Nzonzi è un nuovo calciatore della Roma, a renderlo noto è il club giallorosso con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: ‘L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del nazionale francese e neo campione del mondo Steven Nzonzi. Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle ...