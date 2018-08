Mercato | Juve regina | poi l' Inter

Juventus - il bilancio del Mercato : tutti gli acquisti e le cessioni : TORINO - La sessione estiva di mercato si è appena conclusa ed è il momento di fare il bilancio degli acquisti e delle cessioni in casa bianconera. E' stata un'estate che i tifosi della Juventus ...

CalcioMercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Serie A - il pagellone del calcioMercato : Juve al top - tornano grandi le milanesi - deludono Napoli e Bologna : Si è chiuso il calciomercato estivo, con le ultime concitate ore della sessione che hanno visto Torino e Sampdoria mettere a segno colpi importanti per l’annata che inizierà domani Il calciomercato estivo è chiuso. Il gong per la nostra Serie A è arrivato quest’oggi alle 20, una settimana dopo della Premier League ed un po’ prima della Liga che prolungherà sino a fine agosto la sessione. Le squadre del nostro campionato ...

CalcioMercato Juventus - ufficiale : Clemenza e Vogliacco al Padova : TORINO - Il Padova ha messo la freccia e quindi ha bruciato il Palermo ufficializzando il prestito di Luca Clemenza , baby della Juventus che l'anno scorso ha indossato la maglia dell' Ascoli in Serie ...

LIVE CalcioMercato - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : venerdì 17 agosto. Marchisio rescinde con la Juve - Zaza va al Torino! : CLICCA QUI PER tutte LE trattative DEL 16 AGOSTO Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 17 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista del campionato di Serie A che ...

Juventus - Allegri scatenato : l’addio di Marchisio - la formazione - il Mercato e Cristiano Ronaldo : Esordio in campionato per la Juventus, il club bianconero in campo nella gara contro il Chievo, ecco le indicazioni di Allegri in conferenza stampa: “l’addio di Marchisio? Lo ringrazio perché è un grande uomo e un grande professionista. Sono 25 anni che è qui, abbiamo preso questa decisione condivisa con lui. Abbiamo risolto il contratto e Claudio farà un’esperienza altrove. Giusta la decisione di non far giocare Genoa e Sampdoria, ...

Tebas : 'Juventus - Inter e PSG drogano il Mercato' : TORINO - Accuse pesanti, verso il PSG , ma anche e soprattutto verso le due regine del calciomercato italiano, e forse europeo,: Juventus ed Inter . Arrivano dal Presidente della Liga Javier Tebas , ...

CalcioMercato Juventus - il Principe saluta la sua Signora : la storia bianconera di Marchisio : L'esordio in B e la corsa fino alla finale di Berlino. Aforismi da juventino vero e i miti di Boniperti e dell'Avvocato. Quel soprannome simbolo della sua eleganza, in campo e fuori, e i gol segnati dal destino. Dopo venticinque anni finisce la storia bianconera di Claudio Marchisio--Chissà se nella notte dei “mille pensieri” e delle “mille immagini” Claudio Marchisio abbia pensato in bianco e nero. Un po’ perché quelli sono i colori delle ...

CalcioMercato Juventus - Marchisio lascia il club bianconero : ufficiale la risoluzione del contratto : Claudio Marchisio lascia la Juventus , dopo una lunga storia d'amore durata quasi un'intera carriera. Il centrocampista italiano ha risolto il proprio contratto con il club bianconero, liberandosi ...

CalcioMercato Cagliari - l'ex Juve Caligara va all'Olbia : Cagliari - Il Cagliari ha ceduto in prestito per la prossima stagione all' Olbia il centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara . Arrivato lo scorso gennaio dalla Juve , Caligara ha debuttato in ...