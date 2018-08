L' Inter a Fifa e Real Madrid | ' Mai parlato con Modric'

MODRIC - IL REAL DENUNCIA L'Inter ALLA FIFA/ Ultime notizie - i nerazzurri : "Mai trattato il croato" : MODRIC, il REAL DENUNCIA l’Inter ALLA FIFA. Ultime notizie, il presidente Florentino Perez: comportamento illegale dei nerazzurri. Colpo di scena nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:36:00 GMT)

Caso Modric - l’Inter risponde piccata al Real Madrid dopo l’esposto alla FIFA : “mai avuti contatti con il giocatore” : Il club nerazzurro non ci sta e risponde per le rime all’esposto presentato alla FIFA dal Real Madrid per il Caso Modric Continua la guerra dialettica tra l’Inter e il Real Madrid in riferimento al Caso Modric, il club nerazzurro ha infatti risposto per le rime all’esposto presentato dai blancos alla FIFA. GABRIEL BOUYS / AFP In data sedici agosto, infatti, la società di Suning ha inviato una lettera al massimo organo ...

L'Inter a Real e Fifa : 'Mai parlato con Modric' : ROMA - L'Inter risponde alle accuse del Real Madrid per il caso Luka Modric: non abbiamo mai avuto contatti direttamente con il giocatore, è la replica del club nerazzurro dopo la denuncia dei blancos ...

Calciomercato - caso Modric : il Real Madrid denuncia l'Inter alla FIFA - i nerazzurri rispondono : Un affare sfumato e la possibilità, in negativo, che non sia ancora finita la querelle tra Inter e Real Madrid. Luka Modric in nerazzurro è stato il sogno del finire dell'estate nerazzurra, eppure il ...

Il caso Modric finisce in ‘tribunale’ - è guerra tra Real Madrid e Inter : la FIFA conferma : Un membro della FIFA ha riferito come sia arrivato un fascicolo del Real Madrid nei confronti dell’Inter per il comportamento tenuto con Luka Modric E’ guerra legale tra Real Madrid e Inter, il caso Modric infatti rischia di creare una situazione di tensione tra il club nerazzurro e quello spagnolo. Secondo quanto riferito da un membro della FIFA alla Press Association Sport, sul tavolo del massimo organo calcistico del pianeta ...

Il Real Madrid ha segnalato alla FIFA la condotta tenuta dall’Inter nel tentativo di acquistare Luka Modric : Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano inglese Guardian, la dirigenza del Real Madrid ha segnalato alla FIFA la condotta tenuta dall’Inter nel tentativo di acquistare il centrocampista croato Luka Modric. Il Guardian scrive che la segnalazione è stata confermata in via The post Il Real Madrid ha segnalato alla FIFA la condotta tenuta dall’Inter nel tentativo di acquistare Luka Modric appeared first on Il Post.

Inter - arrivata un'nformativa della Fifa sul caso Modric : Secondo Sky Sport , l'Inter ha ricevuto un'informativa dalla Fifa in cui si fa presente il noto 'risentimento' del Real Madrid per il modo in cui i nerazzurri hanno trattato con Luka Modric , annunciando ...

