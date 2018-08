L' ala dell' Arena consolidata da Morandi «viene costantemente monitorata»

Le peggiori alluvioni dell’ultimo secolo nello stato indiano del Kerala : Nell'ultima settimana le forti piogge hanno provocato la morte di almeno 324 persone e danni incalcolabili alle infrastrutture The post Le peggiori alluvioni dell’ultimo secolo nello stato indiano del Kerala appeared first on Il Post.

Marta Danisi - l'orribile bufala della lettera del padre scritta alla figlia morta a Genova : Un testo che fa riflettere e commuovere, che sembra scritto direttamente dal padre di Marta Danisi , la giovane infermiera tra le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova . In molti hanno ...

Astronomia : scoperte vicino alla Via Lattea alcune delle galassie più antiche : Esiste un gruppo di vecchie galassie che, come i saggi di un antico popolo, conoscono molti dei misteri tramandati da un millennio all’altro a partire dalla nascita del nostro Universo. La ragione è la loro età: nate poco dopo il Big Bang, queste galassie racchiudono ancora in sé i ‘semi’ del cosmo primordiale. Ora un gruppo di ricerca della Durham University e dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ha scoperto che le flebili galassie ...

La dieta dell’insalata di Barbara D’Urso : come funziona : A 61 anni Barbara D’Urso sfoggia ancora un fisico mozzafiato da fare invidia alle ventenni. Il suo segreto? La dieta dell’insalata! Questo regime alimentare sfrutta le proprietà dell’insalata, l’alleato perfetto per tenersi in forma tutto l’anno. Fresca, dietetica, salutare e leggera, questa verdura è un vero toccasana per tutto l’organismo. Fra le foglie verdi si nascondono tante fibre, sali minerali, ...

Video/ Atalanta Hapoel Haifa - 2-0 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Atalanta Hapoel Haifa , risultato finale 2-0, : la Dea guadagna i playoff di Europa League battendo gli israeliani anche nella sfida di ritorno.

Europa League - terzo turno preliminare : Copenaghen avanti - sarà l'avversario dell'Atalanta. Zenit e Siviglia esagerati : Sulla strada dei bergamaschi i danesi, che hanno battuto 2-1 il Cska Sofia anche al ritorno. Otto gol del russi alla Dinamo Minsk, cinque degli spagnoli allo Zalgiris

Atalanta - parla Gasperini : i giudizio sulla gara odierna e l'ipotesi dello stop del campionato : Gasperini è un ex genoano e sa cosa la città di Genova sta passando in queste ore tragiche dopo il crollo del ponte Morandi Gasperini soddisfatto della vittoria della sua Atalanta contro l'Hapoel ...

Atalanta in estasi : l’esultanza al termine della gara contro l’Haifa è esilarante [VIDEO] : Super Atalanta nella gara contro l’Hapoel Haifa e passaggio del turno conquistato, adesso di fronte il Copenaghen. La squadra di Gasperini ha controllato il risultato dell’andata (1-4), successo anche al ritorno per i nerazzurri, basta un gol di Duvan Zapata al 71'. L’ex Sampdoria è stato grande protagonista di questo inizio di stagione dell’Atalanta. Finisce 2-0, nel finale rete anche di Cornelius e passaggio del turno conquistato, ...

A Reggio Calabria i Negrita riceveranno il Premio 'Riccio D'Argento' come Band dell'anno : ... la trentaduesima edizione del Festival del live d'autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta in varie località della Calabria alcuni degli spettacoli musicali più attesi dell'anno, ...

Piogge monsoniche in India : situazione critica nel Kerala - il bilancio delle vittime sale a 106 : Si è aggravato a 106 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Kerala, nel sud dell’India: lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che gli sfollati sono circa 150mila. situazione critica nei distretti di Idukki, Ernakulam e Pathanamthitta. Secondo le autorità si tratta del peggior disastro naturale della storia dello Stato e secondo le previsioni meteo le Piogge proseguiranno con intensità per altri due giorni. I ...

Due bombe alla sede della Legala seconda aveva metallo e chiodi : Un ordigno rudimentale è esploso davanti alla sede della Lega a Treviso. Era una trappola per colpire persone con un secondo ordigno. Ha rivendicato la cellula anarchica "Haris Hatzimihelakis /Internazionale" Segui su affaritaliani.it