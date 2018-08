La Serie A e lo sport di DAZN in promozione per i clienti TIM

Sky Sport 24 al via sul digitale terrestre : da domani Sky Sport Serie A HD : Sky Sport è pronta a scaldare i motori in vista dell’inizio della Serie A 2018-2019, anche se sarà inevitabilmente una partenza ridotta a causa del rinvio delle due gare che vedono impegnate Genoa e Sampdoria. La Tv di Murdoch punta a raggiungere un maggior numero di persone grazie alla nuova offerta predisposta per il digitale […] L'articolo Sky Sport 24 al via sul digitale terrestre: da domani Sky Sport Serie A HD è stato ...

Catania : richiesta formale al Ministro dello Sport per bloccare la Serie B : Il Calcio Catania ha presentato richiesta formale al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Ministro per lo Sport, Giancarlo Giorgetti, per ordinare al Commissaro straordinario della FIGC Roberto Fabbricini di annullare o revocare con effetto immediato la delibera del 13 agosto scorso con cui è stato varato ...

Sky Sport 24 in HD anche sul digitale terrestre. Domani si accende Sky Sport Serie A HD DTT : Seppur in un clima che non può essere così festoso a causa della tragedia di qualche giorno fa a Genova, torna da Domani il campionato di Serie A e come già annunciato ad inizio Agosto arrivano novità per quanto riguarda l'offerta Sky DTT, il modo più semplice e accessibile per vedere Sky direttamente sul televisore di casa, con contenuti che spaziano dalle Serie tv al cinema, dall’intrattenimento ...

Il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport unisce il meglio ed il peggio della Serie - articolo : Gran Turismo è sempre stata una serie in grado di deliziare tanto quanto di deludere l'utenza. Ed è stato così nel corso dei suoi vent'anni di vita, persino in occasione del corposo aggiornamento di luglio di Gran Turismo Sport, patch di update che opera la più radicale modifica alla natura del gioco sin dalla sua release dello scorso ottobre. L'aggiornamento introduce anche una nuova serie di caratteristiche, alcune decisamente più allettanti ...

Ferri (Sky Sport) : «Per la tragedia a Genova - era giusto rinviare anche esordio Serie A» : Alla fine ha prevalso la solidarietà, la comunanza, lo spirito di unione di una città davanti alla tragedia. Il crollo del ponte di Genova, con il suo doloroso bilancio di morte e lutto, farà rinviare il debutto in Serie A delle due squadre della Lanterna, Genoa e Sampdoria, che avrebbero dovuto giocare domenica sera, i blucerchiati in casa contro la Fiorentina e i rossoblù in trasferta contro il Milan. Tutt...

Sky Sport - cambia numerazione : sul 202 Serie A. F1 nel 207 - MotoGp torna al 208 : Novità in casa Sky Sport in vista della imminente nuova stagione. Da domenica 12 agosto, dal 200 al 208 sfilano uno dopo l’altro nuovi canali e grandi conferme: un tg rinnovato e 8 canali dedicati, ancora più completi e facili da seguire, grazie alla forte identificazione con le discipline che trasmettono. Sul 200 si accende Sky Sport 24, che per celebrare il decimo compleanno cambia veste ...

Serie B - Frosinone-Palermo : tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc : Il collegio Garanzia rinvia a CSA la decisione su Frosinone-Palermo Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto di riformulare le sanzioni a carico del Frosinone, per quanto riguarda il match di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. Il collegio ha rigettato l’istanza della società siciliana per lo 0-3 a tavolino, ha riunito i ricorsi presentati dai due club e ha rinviato la questione alla Corte sportiva ...

Nuove offerte Sky 2018 : film - sport e Serie tv in promozione : Sky Famiglia comprende programmi educativi per bambini e ragazzi, anche in inglese, con tutti i canali Disney solo su Sky, documentari e programmi di scienza, tecnologia, storia e natura, oltre alla ...

Domenica riparte la Coppa Italia Serie C in diretta streaming gratis su Eleven Sports : Tutto pronto per il calcio d’inizio della Coppa Italia Serie C 2018-2019. La Lega Pro ha diramato il calendario del 1° turno diviso in tre giorni: Domenica 5, mercoledì 8 e, a chiudere, Domenica 12 agosto. La Coppa Italia è il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie C, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: in quattro delle ultime ...

Dalla Serie A agli sport USA - arriva la rivoluzione DAZN : Dopo Cristiano Ronaldo in maglia bianconera, la maggiore curiosità nel conto alla rovescia per l’inizio del campionato riguarda DAZN (si pronuncia “dazon”), il servizio di sport in streaming live e on demand, che insieme a Sky trasmetterà le partite di Serie A. Sulla piattaforma di proprietà di Perform Group, già attiva in Germania, Svizzera, Austria, Canada e Giappone e in procinto di sbarcare in Italia e negli Stati Uniti, saranno ...

Presentata DAZN - in streaming e ondemand Serie A - Serie B ed altri eventi sportivi : DAZN [Da-Zone], il servizio di sport in streaming live e on demand, è stato lanciato oggi in Italia con un evento tenutosi a Milano a cui hanno partecipato grandi ospiti dello sport e dello spettacolo. Durante l’evento DAZN ha annunciato che i campioni Andriy Shevchenko e Luis Figo saranno opinionisti per i match di Serie ...

Torna sul DTT Rete 4 HD - In arrivo le versioni HD di Sky Serie A e Sky Sport 24 : L'inizio del mese di Agosto porta dei cambiamenti alla lista canali del digitale terrestre: sul fronte Mediaset oltre alla già annunciata chiusura dei due canali Premium Sport, c'è da registrare il ritorno di Rete 4 HD (canale 504) che sostituisce Mediaset Extra HD (canale 534) acceso nello scorso Giugno per consentire una migliore copertura dei Mondiali Fifa Ru...