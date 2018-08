La proposta di Salvini | “Creiamo in Italia una zona in cui i pensionati non pagano le

Salvini - leva obbligatoria : "Reintrodurre servizio militare"/ Difesa boccia proposta : Trenta - "idea romantica" : Matteo Salvini: “Valutiamo reintroduzione servizio militare. Vaccini? Meglio educare e non obbligare”. Da Lesina, in Puglia, ha parlato anche di legittima Difesa e centrodestra(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 14:32:00 GMT)

Antonio Tajani - la proposta a Matteo Salvini : 'Scarica i M5s e governiamo insieme - troviamo i voti in aula' : 'No, no. Il Centrodestra esiste. C'è un Centrodestra di governo in Veneto, in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Molise. Il Centrodestra esiste eccome', premette Antonio Tajani in un'intervista ad ...

"Abrogare la legge Mancino" La proposta divide Salvini e Di Maio : 'In Italia - prosegue il ministro dello Sviluppo economico e del Welfare - alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del Paese e tutta l'Italia lo ...

Silvio Berlusconi - proposta clamorosa a Matteo Salvini : 'Fai cadere il governo - e poi...' : ... alla ri-nazionalizzazione di Alitalia , per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria. Non credo che il consenso degli elettori moderati possa rimanere a lungo a chi permette di ...

'Non ci interessa' : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo per i migranti : 'Apprezziamo il lavoro dell'Italia e il vostro sostegno al fine di una partnership strategica, politica e di sicurezza tra Italia e Libia' ha detto al-Sarraj, nel corso di un colloquio durato circa ...

"Non ci interessa" : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo per i migranti : I soldi dell’Europa non li vogliamo: La Lega accoglie con atteggiamento men che tiepido l’idea di Bruxelles di indennizzare i paesi dell’Unione che si troveranno a dover accogliere i migranti. Nonostante Giuseppe Conte usi toni più conciliatori. “Non è mai stata fatta una questione di soldi”, ha commentato il premier che, nonostante abbia ammesso di non aver ancora “studiato” la proposta ...

Crocifisso obbligatorio in scuole e uffici pubblici/ Ultime notizie : la proposta di legge di Salvini : Crocifisso obbligatorio in scuole e uffici pubblici. Ultime notizie: la proposta di legge del ministro dell'interno, Matteo Salvini. Si attende ora l'esame alla Camera(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:11:00 GMT)

proposta Ue : «6 mila euro a migrante». Salvini : «All’Italia non serve l’elemosina» : Sarebbe questa, secondo il quotidiano inglese, una delle idee che la Commissione europea presenterà oggi. Respinta al mittente dal ministro dell’Interno italiano

Migranti - la proposta della Ue sui centri controllati : “6mila euro per ogni persona”. Salvini : “No all’elemosina” : “Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l’Italia non ha bisogno di elemosina“. Parola del ministro dell’Interno Matteo Salvini che respinge al mittente la proposta dell’Ue, riportata dal Financial Times, di pagare 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto da uno dei paesi membri. “L’ipotesi non esiste – ha detto Salvini a margine della visita del sacrario dei Vigili del fuoco. ...

Berlusconi : "Legittima difesa è un diritto non una concessione" | "Salvini adotti la nostra proposta" : A Il Giornale il presidente di Forza Italia presenta la nuova proposta di legge: "La Lega la sostenga contro i veti di M5s"

L’eurodeputata Schlein : “La proposta di Conte? Nulla di rivoluzionario. Salvini vuole spaccare l’Europa” : L'europarlamentare Schlein (relatrice per il gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo per la riforma del sistema di Dublino) commenta le azioni del governo italiano: "Conte? Nessuna proposta rivoluzionaria. Tutto quello che ha scritto è già nella proposta di riforma che è stata votata da 2/3 del Parlamento Europeo. Salvini? Il suo vero obiettivo è spaccare l'Unione".Continua a leggere

Salvini a ministro Libia : problema se passa proposta Francia : Roma, 25 giu. , askanews, 'Ci sono alcuni paesi europei tra cui la Francia che ha proposto degli hotspot, dei centri di accoglienza, in Italia e in Europa e questo sarebbe un problema per noi e per la ...