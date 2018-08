La famiglia va in vacanza e i ladri svaligiano casa nel Napoletano

Chiara Ferragni in vacanza con la famiglia. E ci scappa l'incidente sexy : Chiara Ferragni e Fedez presto convoleranno a nozze, ma intanto si rilassano al sole.Prima a Ibiza e poi al largo dell'isola di Giannutri, Chiara Ferragni si sta godendo gli ultimi giorni da donna "libera". E proprio in vacanza a Giannutri con "le donne della mia vita", la fashion blogger più famosa al mondo è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Oggi. Una vacanza insolita, se si pensa al suo personaggio. La Ferragni, infatti, non ha ...

Fabrizio Corona - l'ex re dei paparazzi in vacanza in Puglia con la famiglia e una nuova donna : Dopo Silvia Provvedi, Fabrizio Corona ha trovato la felicità nelle braccia di un'altra donna? l'ex re dei paparazzi è attualmente in vacanza in Puglia con l'ex moglie Nina Moric e il figlio Carlos ma ...

Incidente stradale a Camaldoli : famiglia in vacanza finisce con l'auto in una scarpata : Incidente stradale a Camaldoli dove una famiglia di Cesena, babbo, mamma e due bambini, è finita con l'auto in una scarpata. E' quanto avvenuto alle 15,17 di questo pomeriggio. Sul posto sono ...

Letizia e Felipe di Spagna - ritratto di famiglia (in vacanza) : Un servizio fotografico a Palma di Maiorca, da sempre buen retiro estivo della famiglia reale spagnola. Una tradizione per i Borbone, che concedendosi per qualche minuto alla stampa si garantiscono un po’ di privacy nei giorni successivi, da trascorrere a Marivent Palace, giardini suggestivi e una vista unica sul mare. Protagonisti, re Felipe VI e la moglie Letizia Ortiz, che ha ritrovato il sorriso dopo la litigata (o presunta tale) con ...

Sardegna - 20enne in vacanza con la famiglia denuncia : “Violentata da un venditore di cocco” : Una giovane di venti anni della provincia di Arezzo, in vacanza nella zona di Budoni, sulla costa nord-est della Sardegna, ha denunciato di essere stata violentata da un trentenne conosciuto sulla spiaggia. Lui si giustifica: pensava che quel rapporto sessuale consumato in auto fosse consenziente.Continua a leggere

13enne morta a Latina : indagate quattro persone Sara Francesca Basso non ce l'ha fatta. Deceduta nella notte la ragazzina che si trovava in vacanza con la famiglia. : La 13enne morta a Latina non ce l’ha fatta: è spirata dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei soccorsi. Per la morte di Sara Francesca Basso, originaria di Morolo in provincia di Frosinone, sono state iscritte nel registro degli indagati quattro persone. Il reato è omicidio colposo, per ora solo un’ipotesi per poter effettuare i dovuti approfondimenti. Sara Francesca Basso è stata aspirata da un bocchettone della piscina ...

Vacanza a Caorle con la famiglia - cosa vedere? : Il livello qualitativo perseguito per valorizzare le bellezze del luogo e incentivare l'economia turistica, garantisce una permanenza ad alto gradimento. Sapere di poter fare affidamento su una rete ...

Mondiali : Argentina eliminata - Messi è già in vacanza con la famiglia : La domenica triste dell’Argentina, sotto la pioggia di Mosca: musi lunghi e poche parole per la Nazionale Albiceleste, eliminata ieri da Russia 2018 a opera della Francia. Quel che colpisce è che non ci sarà un ritorno a casa della Nazionale. Messi, fa sapere El Clarin, è stato il primo a lasciare il ritiro stamattina per unirsi alla famiglia e cominciare le vacanze, senza chiarire se anche lui come Mascherano e Biglia, dirà addio ...

George Clooney in Sardegna per una vacanza in famiglia : ... schierandosi contro la politica esclusiva adottata da Trump. I due, attivi anche nel sociale, riscontrano una grande approvazione da parte dei fan. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro diventa papà - ...

Zidane - 46° compleanno in famiglia : relax in vacanza a Ibiza per l'ex allenatore del Real : E' così che, mentre in Russia i grandi del calcio si sfidano nella Coppa del Mondo, l'allenatore protagonista assoluto delle ultime stagioni, attualmente disoccupato, si sta rilassando insieme alla ...

La vacanza è anche in appartamento - malga o chalet : libertà per tutta la famiglia con servizi alberghieri top : In vacanza le famiglie hanno bisogno di spazio e di vivere le giornate seguendo i propri ritmi. Albergo o appartamento? I Familienhotels Südtirol offrono la soluzione in una vacanza che coniuga comfort e libertà con servizi alberghieri top. Uno chalet ai margini del bosco, un appartamento in un wellness resort o una casa vacanze accanto a un parco divertimenti: tutto questo con le comodità di un vero hotel per famiglie. CASA-VACANZE DI LUSSO A ...