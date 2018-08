Juventus | il bilancio del mercato | tutti gli acquisti e le cessioni

Il bilancio del mercato : salto in alto Juventus : TORINO - Agosto, mese in cui il mercato tradizionalmente si chiude. Quest'anno, per giunta, per nulla tradizionalmente la chiusura sarà anticipata al 17, un giorno prima che Chievo e Juventus scendano ...

Juventus - quanto vale Higuain a bilancio : a quanto cederlo per evitare minusvalenza : Gonzalo Higuain in uscita dalla Juventus? Le indiscrezioni di mercato non mancano in questo senso. L'articolo Juventus, quanto vale Higuain a bilancio: a quanto cederlo per evitare minusvalenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.