Juventus | i nuovi arrivati costretti a cantare | neanche Cristiano Ronaldo viene

Juventus -Milan - i dettagli della maxi operazione : in tre cambiano maglia e potrebbe non essere finita - i nuovi 11 dopo gli affari [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Juventus - avanza Bernat : nuovi contatti col Bayern : TORINO - Aspettando il recupero di Leonardo Spinazzola, la Juventus continua la ricerca di un terzino sinistro per almeno due ragioni: cautelarsi in vista dell'eventuale partenza di Alex Sandro , sul ...

Juventus -Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni . Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Scandali e sospetti - nel mirino anche Inter e Juventus : nuovi club nella bufera - più di 10 squadre a rischio ‘sanzioni’ - penalizzazioni o retrocessioni [DETTAGLI] : E’ un’estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo tra sentenze, accuse e problemi finanziari sono diverse le squadre a rischio, i ricorsi potrebbero anche portare al rinvio per qualche giorno dei campionati, previsti ripescaggi e riammissioni in tutte le prime tre categorie. Ma partiamo dalle ultime ore e dalle accuse sul web tra i tifosi e Juventus ed Inter e che riguardano la vendita (o futura vendita) di ...