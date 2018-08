Juve | un giovane al Foggia

In Portogallo : 'Juve - preso il giovane Fonseca' : OPORTO, Portogallo, - La Juve lavora sul mercato anche per la sua Under 23 che prenderà parte al prossimo campionato di serie C. Secondo 'O Jogo', è in arrivo dal Porto Fernando Fonseca , 21enne ...

Juve - Allegri : 'Mercato? Siamo già competitivi - non vedo l'ora di allenare Ronaldo. Darò spazio a qualche giovane' : Ronaldo? Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi'. DIFESA E GIOVANI - 'Con l'arrivo di Bonucci sono in cinque giocatori per due ruoli. Avremo una stagione molto ...

Calciomercato Juventus - preso il giovane Moreno : TORINO - Rinforzo per la Primavera della Juventus . Si tratta di Pablo Moreno, attaccante spagnolo classe 2002 ed elemento stabile dell'Under 16 delle Furie Rosse. Moreno arriva dalla cantera del ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Cristiano Ronaldo : «Sono giovane Juve scelta facile In Champions porto fortuna» : «È stata una decisione che ho preso da tanto tempo: la Juve è uno dei migliori club al mondo, sceglierla è stato facile». Sono le prime parole di Cristiano Ronaldo da...

Inter - battuta la concorrenza della Juve per un giovane dello Spezia : Scatto decisivo dell'Inter nella corsa di mercato al baby Samuele Mulattieri , trequartista classe 2000 dello Spezia. Secondo La Gazzetta dello Sport, è fatta per l'arrivo del baby talento italiano per 1,2 milioni. Bruciata la Juve, l'altra pretendente di lusso, oggi è attesa la firma.