Italia | colpo in casa Gassmann | rubati anche premi papà Vittorio

“Non c’è più”. Tragedia nel cinema Italiano : è morto di colpo. Sconcerto assoluto : Lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 59 anni a Monserrato, in provincia di Cagliari dopo una malattia improvvisa e fulminante che ha colto tutti alla sprovvista. Salvatore Cantalupo è morto. L’attore napoletano, attivissimo in campo teatrale, era divenuto celebre soprattutto per avere recitato nel film “Gomorra” di Matteo Garrone tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Nel film Cantalupo interpretava Pasquale, il sarto che ...

Rabiot - sorpresa Italiana da ultimo giorno : il colpo è possibile : Secondo il Corriere dello Sport , Adrien Rabiot è vicino alla rottura col PSG. possibile il colpo italiano da ultimo giorno di mercato, Milan o Juventus sono in corsa.

Atletica - Europei 2018 : prima medaglia per l’Italia - Yema Crippa conquista il bronzo sui 10000! Che colpo del “Braccio di Dio” : Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera e porta la firma di Yeman Crippa, spettacolare bronzo sui 10000 metri in una gara dove si è distinto grazie a un’interpretazione tattica da vero maestro e per un finale da fuoriclasse che gli ha così permesso di conquistare il terzo gradino del podio. Alla vigilia il 21enne era accreditato per mettersi in luce a Berlino stando ai tempi fatti registrare in ...

Iran - scattano le nuove sanzioni Usa. Un duro colpo per le aziende Italiane : Al via da oggi la prima tranche di misure volute dagli Usa. Colpiti i soggetti non americani che intrattengono relazioni economiche e commerciali con l'Iran. Il secondo round di sanzioni riguarda le esportazioni di greggio e le transazioni con la Banca centrale Iraniana, entrerà in vigore il 4 novembre. duro colpo per l’export italiano che nel 2017 era raddoppiato...

Iran - scattano le nuove sanzioni Usa. Un duro colpo per le aziende Italiane : Nelle ultime settimane tra le strade di Teheran, e delle maggiori città Iraniane, serpeggia il malcontento. Rispetto a quattro mesi fa, il riyal, la valuta locale, si è deprezzato del 50% nei ...

Tower Heist - Colpo ad alto livello - Italia 1/ Curiosità sul film con Eddie Murphy (oggi - 6 agosto 2018) : Tower Heist - Colpo ad alto livello, il film in onda su Italia 1 oggi, in prima serata. Nel cast: Eddie Murphy e Ben Stiller, alla regia Brett Ratner. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:41:00 GMT)

Risultati Coppa Italia - colpo grosso del Cosenza : spettacolo contro il Trapani - bene la Ternana : Risultati Coppa Italia – In attesa di tutte le gare previste per la giornata di domani si sono disputate importanti gare per quanto riguarda il turno di Coppa Italia. Viterbese show che stacca il pass per il prossimo turno, 0-4 il punteggio contro l’Ascoli, risultato che non lascia repliche. Benissimo anche la Ternana che ha la meglio sul Carpi, 0-2 il risultato finale. Fa valere il fattore campo lo Spezia contro la ...

Schianto tremendo : Cesare muore sul colpo. Ancora sangue sulle strade Italiane : Un incidente drammatico: un morto, il fratello della vittima ferito in modo gravissimo e un altro uomo, che era alla guida dell’auto che si è scontrata con le moto su cui viaggiavano Cesare e Angelo Sanna, è finito in ospedale. Questo è il bilancio del tragico Schianto avvenuto il 1 agosto in Sardegna, lungo la strada provinciale 48, nel tratto tra Lunamatrona e Sanluri. La dinamica non è Ancora stata chiarita, ma come riporta ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - 1^ turno : colpo Rezzato - Pordenone all'ultimo respiro! : Risultati Coppa Italia, Diretta gol live score del primo turno: domenica 29 luglio si giocano le 17 partite che completano questa prima fase del torneo, in campo squadre di Serie C e Serie D(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:14:00 GMT)

Bambina rom ferita a Roma - indagato un Italiano. "Colpo partito per sbaglio" : Un 50enne incensurato è indagato per aver sparato con una pistola ad aria compressa. Ha raccontato che il colpo è partito accidentalmente mentre controllava l'arma in terrazzo. La piccola è ricoverata ...

“SportItalia” - colpo di scena : Bonucci ad un passo dal ritorno alla Juventus : Bonucci AD passo DAL ritorno- colpo di scena clamoroso per quel che riguarda il futuro di Leonardo Bonucci. Come riportato dai colleghi di “SportItalia“, in particolar modo da Michele Criscitiello, la Juventus sarebbe ad un passo dal ritorno di Leonardo Bonucci. “ASSE DI MERCATO” Michele Criscitiello ha così confermato: ““Ad oggi risulta un’asse, una complicità […] L'articolo ...