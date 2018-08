In Italia le infrastrutture sono a pezzi ma la manutenzione non porta voti

Crisi Turchia e spese allegre Italia per infrastrutture pesano sull'euro : La terza economia dell'Eurozona sta ancora affrontando la situazione di Crisi apertasi dopo il crollo del ponte Morandi a Genova , che ha provocato la morte di quasi cinquanta persone. Il governo ...

Infrastrutture Italiane fra disastri - giustizia sommaria e annunci poco meditati Intervento del vicepresidente della sezione di Brindisi ... : In passato costruivamo dighe, porti, aeroporti in tutto il mondo, oggi siamo tagliati fuori. Il nostro sistema di imprese è decotto, invecchiato, insieme al nostro Know How. Allora quale soluzione ...

Ponte - Ue : a Italia 2 - 5mld infrastrutture : 22.18 "Nel periodo 2014-2020 l'Italia ha in programma di ricevere 2,5 mld per investimenti in infrastrutture, come strade e ferrovie". Lo sottolinea un portavoce della Commissione Ue. In aprile è stato sbloccato "un piano d'investimento per le autostrade che attiverà circa 8,5 mld d'investimenti, per la regione di Genova inclusi",spiega la Commissione. Ricorda che l'Italia "è uno dei Paesi principali beneficiari della stabilità", consentendo ...

Genova - 39 morti - 632 sfollati | "Decine di persone disperse" | Conte : "Revocheremo concessione ad Autostrade | Ue : a Italia miliardi per infrastrutture : Il ministro Tria: "Sotto accusa tutto il sistema infrastrutture". Verrà istituita una commissione di inchiesta. Aperta una sottoscrizione per le famiglie delle vittime

Crollo Ponte - l'Ue : a Italia 2 - 5 miliardi per infrastrutture : "Nel periodo 2014-2020 l'Italia ha in programma di ricevere 2,5 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture, come strade e ferrovie". A sottolinearlo è un portavoce della Commissione europea, ...

Genova - 39 morti - 632 sfollati | Procura : "Non è stata una fatalità" | Conte : "Revocheremo concessione ad Autostrade | Ue : a Italia miliardi per infrastrutture : Il ministro Tria: "Sotto accusa tutto il sistema infrastrutture". Verrà istituita una commissione di inchiesta. Aperta una sottoscrizione per le famiglie delle vittime

Crollo Ponte - l'Ue : a Italia Italia 2 - 5 miliardi per infrastrutture : "Nel periodo 2014-2020 l'Italia ha in programma di ricevere 2,5 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture, come strade e ferrovie". A sottolinearlo è un portavoce della Commissione europea, ...

Crollo ponte Genova - ex consigliere Anas : “Troppe infrastrutture fatiscenti in Italia” : “Genova. A10. È il momento del silenzio. Del cordoglio per una tragedia terribile. Ma. Troppe infrastrutture fatiscenti in giro per l’Italia, il tutto aggravato da rischio idrogeologico altissimo, erosione marina per la conformazione del Paese, abusivismo (sto parlando in generale ovviamente). È responsabilità collettiva dotare il Paese delle giuste infrastrutture siano esse depuratori, strade, fogne, scuole, ospedali. È dovere del ...

Mattarella : gli Italiani hanno diritto a infrastrutture sicure : 'Gli italiani hanno diritto a infrastrutture moderne ed efficienti che accompagnino con sicurezza la vita di tutti i giorni. I controlli, la cultura della prevenzione e l'intelligente ammodernamento ...

Genova - crollo del ponte Morandi. Mattarella : “Gli Italiani hanno diritto a infrastrutture moderne e sicure” : “Gli italiani hanno diritto a infrastrutture moderne ed efficienti che accompagnino con sicurezza la vita di tutti i giorni”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova che ha causato più di 30 vittime, ha diffuso una nota in cui manifesta la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e promette impegno “comune” nell’affrontare l’emergenza. “È una ...

Crollo ponte Genova - Mattarella : Italiani hanno diritto a infrastrutture sicure : 'Gli italiani hanno diritto a infrastrutture moderne ed efficienti che accompagnino con sicurezza la vita di tutti i giorni. I controlli, la cultura della prevenzione e l'intelligente ammodernamento ...

Genova - crollo ponte Morandi. Mattarella : “Gli Italiani hanno diritto a infrastrutture moderne ed efficienti” : “Gli italiani hanno diritto a infrastrutture moderne ed efficienti che accompagnino con sicurezza la vita di tutti i giorni”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova che ha causato più di 30 vittime, ha diffuso una nota in cui manifesta la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e promette impegno “comune” nell’affrontare l’emergenza. “È una ...

Genova - Conte sul luogo del crollo. Mattarella : «Gli Italiani hanno diritto a infrastrutture sicure». Toninelli : «I responsabili pagheranno» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Genova sul luogo della tragedia, dove sta incontrando soccorritori e forze dell'ordine. Nelle prossime ore è atteso anche il vicepremier, Luigi ...

Repubblica di San Marino e ZTE Italia - protocollo sviluppo infrastrutture TLC ad alta tecnologia : Il Segretario di Stato alle Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino Andrea Zafferani e l'amministratore delegato di ZTE Italia e Presidente dell'Europa Occidentale, Hu Kun, hanno firmato alla ...