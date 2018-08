Ilary Blasi lascia “Le Iene” - Diletta Leotta e Melissa Satta candidate a sostituirla : Ilary Blasi dice addio a ”Le Iene”, i nomi delle candidate a prendere il suo posto sono altisonanti: Diletta Leotta, Melissa Satta e Miriam Leone papabili sostitute Si libera un posto importante al timone de ”Le Iene”. Ilary Blasi da questo autunno non farebbe più parte del parterre di presentatori del programma. Secondo la rivista ‘Oggi‘, la bella moglie di Francesco Totti si vorrebbe concentrare sul ...

Eleonora Giorgi concorrente del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi : Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: Eleonora Giorgi concorrente Eleonora Giorgi concorrente del Grande Fratello Vip? La risposta è sì, dopo settimane di tira e molla. La regista, sceneggiatrice, produttrice e attrice alla fine ha ceduto alle lusinghe di Ilary Blasi e di Mediaset. A darne la conferma è il settimanale Oggi. L’icona sexy degli anni 80 avrebbe accettato solo ed esclusivamente per l’abbondante compenso che riceverà. ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi accetta l'offerta di Ilary Blasi : l'indiscrezione sui soldi - come l'ha convinta : Alla fine anche l'attrice Eleonora Giorgi ha sciolto le riserve e ha accettato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Raccolta la proposta di Ilary Blasi, l'attrice avrebbe accettato convinta ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - bagni infiniti a Ponza. La famiglia perfetta (FOTO GALLERY) : Nello studio di Balalaika, il programma Mediaset che ha accompagnato i Mondiali di Russia 2018, Ilary Blasi si era sentita (per sua stessa ammissione) «un pesce fuor d’acqua», ma nelle acque familiari di Ponza è tutta un’altra storia, e la conduttrice è una perfetta sirenetta in bikini. Qui Ilary ha trascorso il Ferragosto con la famiglia, con il marito Francesco Totti, i tre figli, Cristian, 12 anni, Chanel, 11, Isabel, 2, e alcuni ...

Eleonora Giorgi entra nella casa del Grande Fratello Vip! Ecco tutto il cast di Ilary Blasi ESCLUSIVO : Eleonora Giorgi entra nella casa del Grande Fratello Vip: dopo settimane di tira e molla, ha accettato finalmente la proposta di Ilary Blasi e Mediaset. Dietro lauto compenso, pare. Come può ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - bagni infiniti a Ponza : Nello studio di Balalaika, il programma Mediaset che ha accompagnato i Mondiali di Russia 2018, Ilary Blasi si era sentita (per sua stessa ammissione) «un pesce fuor d’acqua», ma nelle acque familiari di Ponza è tutta un’altra storia, e la conduttrice è una perfetta sirenetta in bikini. Qui Ilary ha trascorso il Ferragosto con la famiglia, con il marito Francesco Totti, i tre figli, Cristian, 12 anni, Chanel, 11, Isabel, 2, e alcuni ...

Ilary Blasi e l’addio a Le Iene : tutto quello che sappiamo finora : Ilary Blasi è pronta a lasciare le Iene? La stagione televisiva non è ancora iniziata, ma le trattative fra conduttrici e reti tv sono già in corso. Fra le grandi novità di settembre ci sarebbe, secondo alcune indiscrezioni, l’addio di Ilary Blasi al programma di Davide Parenti. La showgirl, che è al timone del programma da quasi dieci anni, sarebbe pronta a dare una svolta alla sua carriera, lasciando le Iene per iniziare una nuova ...

