Il vescovo alla Pieve ' Siamo tutti uniti per il ripristino'

Argentina - l’arcivescovo dopo il no del Senato alla legge sull’aborto : “Non oso festeggiare. Come aiuteremo le donne?” : “Non oso uscire a festeggiare per il ‘no’ all’aborto perché credo che né i legislatori, né la società in generale possono dormire sonni tranquilli”. La riflessione, il giorno dopo il “no” del Senato argentino alla legge sulla legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, è di monsignor Victor Manuel Fernandez, arcivescovo di La Plata e teologo molto stimato da papa ...