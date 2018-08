IL SINALP SICILIA DENUNCIA L' INCURIA E LA MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA

trapaniok

: RT @ilSicilia: Il Sinalp Regionale Sicilia chiede a Nello Musumeci di intervenire. #Formazione #Scuola #Sicilia - linda_villanti : RT @ilSicilia: Il Sinalp Regionale Sicilia chiede a Nello Musumeci di intervenire. #Formazione #Scuola #Sicilia - ilSicilia : Il Sinalp Regionale Sicilia chiede a Nello Musumeci di intervenire. #Formazione #Scuola #Sicilia -

(Di venerdì 17 agosto 2018) Tralasciamo per pietà di cronaca di elencare le criticitàrete stradale gestita dai Comuni e dalle ex Province che con l'ormai "mantra"cronica mancanza dei soldi non solo non fanno più ...