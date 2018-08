Il Segreto anticipazioni dal 20 al 24 agosto | Fe torna | Julieta se ne va?

Il Segreto - don Ignacio getta la maschera : anticipazioni trame dal 19 al 25 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Consuelo vuole fuggire Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Il Segreto anticipazioni : la nuova protagonista rinchiusa nelle segrete di un castello : Con queste nuove anticipazioni de Il Segreto viene introdotto un nuovo personaggio, una donna misteriosa che la fervida immaginazione di Aurora Guerra fara' arrivare a Puente Viejo nei prossimi mesi, per lo meno per quel che riguarda le puntate trasmesse in Italia: stiamo parlando di Elsa, che gli spettatori spagnoli stanno imparando a conoscere proprio in queste settimane d’estate. L’attrice che dara' il volto alla donna è gia' molto conosciuta ...

Anticipazioni Il Segreto : lo zampino di Francisca nella condanna di Severo : Le prossime puntate della soap opera Il Segreto, in onda ininterrottamente anche nel mese di agosto, vedono l'arresto di Severo Santacruz, accusato della morte di Venanzia. Il latifondista, difeso da Nicolas Ortuno, affrontera' il processo allestito presso il Municipio di Puente Viejo e al termine del dibattimento il giudice condannera' Severo all'ergastolo, [VIDEO] per la gioia della perfida Francisca Montenegro che confessera' in un secondo ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO vuole morire ma ritrova CARMELITO!!! : Nelle puntate de Il Segreto attualmente in onda su Canale 5, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) è stato appena arrestato con l’accusa di avere ucciso Venancia Almagro (Inma Sancho); Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza), nell’arco delle prossime settimane, si farà carico della difesa del vedovo di Candela (Aida De La Cruz) e riuscirà a farlo scagionare quando dimostrerà che non intendeva uccidere l’anziana donna. Che cosa succederà ...

Il Segreto anticipazioni 17 agosto 2018 : Julieta presa in ostaggio da Don Ignacio : L'acerrimo nemico di Julieta, Ignacio, arriverà a sequestrare lei e Consuelo in cerca di risposte: dove è finita Ana?

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 17 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 17 agosto 2018: Marcela sembra che stia per partorire, ma è solo un falso allarme… Saul si è scontrato con Don Ignacio e decide di andare a chiedergli scusa di persona. Quando arriva a casa di Julieta, trova solo Consuelo e cerca di convincere quest’ultima a farsi dire chi sia quell’uomo… Puente Viejo si prepara al Natale: Hipolito cede alle richieste pressanti di Don Anselmo e ...

Il Segreto anticipazioni : DONNA FRANCISCA condannata a morte da… : Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post su Il Segreto, il matrimonio tra Julieta Uriarte (Claudia Galan) e Prudencio Ortega (Josè Milan) verrà momentaneamente interrotto dall’inizio di una rivolta operaia capeggiata da Graciano Lazzaz (Fran Cantos): quest’ultimo, arrabbiato perché FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) non avrà concesso al figlio Horacio un indennizzo per un incidente avuto sul lavoro, si ...

Il Segreto anticipazioni 16 agosto 2018 : Saul e Julieta si incontrano casualmente al Municio : I due innamorati, separati dalla perfida Francisca, riusciranno finalmente a parlarsi senza essere interrotti. A Puente Viejo fa il suo arrivo il misterioso Don Ignacio.

IL Segreto / Anticipazioni 16 agosto : l'incontro chiarificatore di Saul e Julieta : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 16 agosto: Julieta e Saul si incontrano e chiariscono le recenti incomprensioni. Lei non parte più da Puente Viejo ma...(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 08:27:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : lo zampino di Francisca nella condanna di Severo : Le prossime puntate della soap opera "Il Segreto", in onda ininterrottamente anche nel mese di agosto, vedono l'arresto di Severo Santacruz, accusato della morte di Venanzia. Il latifondista, difeso da Nicolas Ortuno, affronterà il processo allestito presso il Municipio di Puente Viejo e al termine del dibattimento il giudice condannerà Severo all'ergastolo, per la gioia della perfida Francisca Montenegro che confesserà in un secondo momento a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 16 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 16 agosto 2018: Julieta in extremis decide di non partire più. Lei e Saul si incontrano per caso nella sala del Municipio e finalmente riescono a parlare un po’ senza essere interrotti… Onesimo riesce ad ascoltare una telefonata di Tiburcio, ma non racconta niente a Dolores e aspetta che sia l’uomo a dirle che presto lascerà il paesino per tornare a lavorare al circo… Vicente si ...

Il Segreto anticipazioni : IRENE confessa a SEVERO di avere un figlio ma… : La new entry IRENE Campuzano (Rebeca Sala) non passerà inosservata ai fan de Il Segreto: dopo aver dichiarato di essere una giornalista, la donna si interesserà in maniera particolare alla sparizione del piccolo Carmelito e, proprio per questo, aggancerà SEVERO Santacruz (Chico Garcia) per fargli delle domande sulla questione (a suo dire per portare a termine un reportage sul rapimento). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che il ...

Il Segreto anticipazioni 15 agosto 2018 : Magdalena - l'amica di Fe - viene uccisa : La povera Magdalena perderà la vita durante la retata alla sala da gioco, ma prima di spirare consegnerà a Fe una misteriosa valigetta.

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 19 al 25 agosto 2018 : Torniamo alle nostre soap ed alle anticipazioni settimanali per le puntate de Il Segreto da domenica 19 a sabato 25 agosto 2018. A Puente Viejo si stanno preparando i festeggiamenti per il Santo Natale e lo strampalato Hipolito ha finalmente assecondato i due preti del paese ed al suono delle tradizionali musiche tutti ballano con la banda. Per Marcela sembra sia arrivato il momento tanto sognato e Saul va a chiedere scusa a Don Ignacio. Giunto ...