Il Molise che fa i conti con la paura del terremoto | nei centri vicini all' epicentro una

Terremoto : scossa in mattinata nelle Marche dopo sciame in Molise : Nuove scosse di Terremoto nella mattinata in Molise anche se lo sciame registrato a partire dalla serata di ieri appare in attenuamento. L'ultimo sisma è stato registrato dall'Istituto nazionale di ...

Terremoto Molise - scossa avvertita anche in Abruzzo e Campania : tanta paura - verifiche in corso : paura e gente in strada in tutto l’Abruzzo, da Pescara a Chieti da Teramo all’Aquila, per la scossa di Terremoto che alle 20.19 si è verificata in Molise, con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, e magnitudo di 5.1. Tante, in tutta la regione, le chiamate ricevute dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco da parte di persone che volevano informazioni. Da quanto si e’ appreso, non si registrano danni. paura ...