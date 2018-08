IL MILAN TARGATO ELLIOTT Società | mercato e squadra | se son rose fioriranno

Nasce il MILAN TARGATO Elliott : il fondo rimuove dal cda i cinesi e Fassone | Scaroni nuovo presidente e a.d. : Prima la riammissione nelle coppe europee, ora il nuovo consiglio d'amministrazione. Il Milan riparte grazie a Elliott e in giornata si conoscerà il nuovo assetto dirigenziale al termine del quale la presidenza del club rossonero dovrebbe essere affidata a Paolo Scaroni . Da monitorare anche le decisioni relative all'amministratore delegato e al direttore sportivo. La giornata in diretta da Casa Milan .

Paolo Scaroni - un super-manager per il nuovo MILAN TARGATO Elliott : È Paolo Scaroni il nuovo presidente del Milan, con deleghe di amministratore delegato. L'ex ad di Enel ed Eni, considerato un uomo molto vicino a Silvio Berlusconi, è stato confermato assieme a Marco Patuano nel cda nominato all'unanimità dall'assemblea dei soci rossoneri. Del board Milanista, in carica per tre esercizi fino al 30 giugno 2020, fanno parte sei nuovi consiglieri, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, ...