Il j' accuse di Renzi

Matteo Renzi ha risposto alle accuse di Luigi Di Maio : Matteo Renzi risponde frontalmente a Luigi Di Maio, "punto su punto, colpo su colpo" come scrive su Facebook in un lungo post "Perché" aggiunge, "chi tace oggi sarà giudicato complice domani". L'ex premier lancia la sua controffensiva in cinque punti. 1- I soldi di Benetton "Di Maio dice che il suo governo è il primo a non aver preso soldi da Benetton o ...