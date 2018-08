Il caso Modric finisce in ‘tribunale’ | è guerra tra Real Madrid e Inter | la FIFA conferma

Inter - arrivata un'nformativa della Fifa sul caso Modric : Secondo Sky Sport , l'Inter ha ricevuto un'informativa dalla Fifa in cui si fa presente il noto 'risentimento' del Real Madrid per il modo in cui i nerazzurri hanno trattato con Luka Modric , annunciando ...

Calciomercato Inter- Vrsaljko e il ‘caso Modric’ : “è un mio amico e non è giusto ne parli io” : Il neo acquisto dell’Inter Sime Vrsaljko non si sbilancia sul ‘caso Modric’: le parole del croato in conferenza stampa “Deciderà quello che vuole, non è giusto ne parli io”. Il neo acquisto dell’Inter, Sime Vrsaljko, non si sbilancia sull’ormai sempre più difficile arrivo in nerazzurro di Luka Modric, suo compagno nella Nazionale croata. “Luka è un mio amico e ho rispetto per lui per cui non ...

Butragueño gela l'Inter : "Non c'è un caso Modric" : La panchina in finale di Supercoppa non è l'ennesimo segnale di un imminente addio di Luka Modric al Real Madrid. Ne è convinto Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real ...

Calciomercato Inter : il caso Modric e il fattore tempo - l'arma di Florentino Perez : A Madrid non parla nessuno. Non una parola per non sbilanciarsi, per non incappare in una lettura sbagliata. Lasciano parlare gli altri. Florentino Perez sceglie il silenzio sulla vicenda. Non ne ...

Inter - le ultime sul caso Modric e le alternative per il centrocampo : Modric sembra allontanarsi dall’Inter dopo la giornata di ieri molto concitata, il ds Ausilio si guarda dunque attorno per trovare alternative valide Il caso Modric continua a tenere banco in casa Inter. Il club rossonero ha ancora una minima speranza di portare a casa il centrocampista più forte al mondo, ma le ultime indiscrezioni parlano dell’ipotesi rinnovo con il Real Madrid che si fa sempre più concreta. La pazza idea ...

caso Modric - il Real Madrid spiazza l'Inter - : Più che una trattativa, che peraltro non è ancora nata, quello che coinvolge il triangolo Real Madrid-Inter-Modric è un vero e proprio braccio di ferro. E una guerra di nervi. l'Interesse dei ...