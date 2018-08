Il Barbiere di Siviglia | ad Armonie d' Arte il 18 agosto ancora magia

ROF 2018/ La chiave "moderna" fa trionfare il Barbiere di Siviglia a Pesaro : Il Barbiere di Siviglia non ha avuto tradizionalmente fortuna al Rossini Opera Festival. Ma nella lettura di Pier Luigi Pizzi ha conquistato il pubblico. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 06:11:00 GMT)ROF 2018/ Adina, la "torta nuziale" che ravviva il Festival di Pesaro, di G. PennisiLETTERA/ Morte del cd? Non lasciateci solo note liquide, ridateci la cultura dell'ascolto, di C. Candiani