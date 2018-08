Gerry Scotti | Se non sono finito in galera con le ' letterine' sono stato bravo | ma

Gerry Scotti si racconta : "In 35 anni - nessuna valletta mi ha mai sedotto" : Conduttore popolare, professionista stacanovista. Gerry Scotti prepara il suo ritorno in tv. Presto tornerà sia nei panni di giudice a Tu si que vales, sia come mattatore affermato di Caduta libera su canale5. In questo periodo si gode le meritate vacanze insieme alla sua compagna Gabriella Perino, con la quale sta insieme dal 2004.Scotti ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui parla della sua sfera privata, a partire ...

Gerry SCOTTI/ Amore e vita privata con la compagna Gabriella : "I chili in più non sono un problema" : GERRY SCOTTI si racconta in un'intervista a Liberi Tutti. Dall'Amore per Gabriella alla nascita di Edoardo, sono tanti i momenti memorabili della sua carriera.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Gerry Scotti commenta l’addio di Mara Venier e l’arrivo di Iva Zanicchi : Mara Venier a Domenica In: l’in bocca al lupo di Gerry Scotti Ultimi giorni di vacanza per Gerry Scotti prima di iniziare un’altra intensa stagione televisiva. Il conduttore, dopo una vacanza in Sicilia, sta partendo per un’avventura in moto assieme alla compagna Gabriella Perino e a un gruppo di amici, come ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato anche di lavoro e di ...

Buon compleanno Gerry Scotti - Charlize Theron - Ciro Ferrara… : Buon compleanno Gerry Scotti, Charlize Theron, Ciro Ferrara… …Sergio Fantoni, Eddie Firmani, Giorgetto Giugiaro, Michele Massimo Tarantini, Caetano Veloso, Ferruccio Fazio, Donatella Scarnati, Renzo Tondo, Maurizio Landini, Gianluigi Paragone, Riccardo Magi, Marco Melandri, Davide Tripiedi, Riccardo Malagoli, Eugenio Lamanna, Eva Mazzocchi, Alessandro Preti, Greta Zuccheri Montanari… Oggi 7 agosto compiono gli anni: Fiorenza Renda, scrittrice, ...

Caduta Libera 2018-2019 - quando inizia : svelata la data del ritorno di Gerry Scotti : Caduta Libera ci sarà anche nella prossima stagione TV, ma quando inizia? Per chi è già in crisi d’astinenza ecco svelata la data del ritorno sul piccolo schermo di Gerry Scotti. L’appassionante game show fatto di botole e domande impossibili tornerà molto presto in tv. Terminate le vacanze, infatti, il faccione del noto conduttore, più sorridete che mai, accoglierà nuovamente i telespettatori di Canale 5 e li traghetterà ...

Gerry Scotti esagera con Belen : "Con lei ho perso sei diottrie" : Belen Rodriguez si è messa in gioco con il nuovo programma dei mondiali di calcio Balalaika , ma sin dalla prima puntata è stata presa di mira con battute e frecciatine. Dopo la battutaccia del Mago ...

Gerry Scotti battuta sessista su Belen Rodriguez / "Aveva il camerino davanti a me e io ho perso 6 diottrie" : Gerry Scotti battuta sessista su Belen Rodriguez, a Balalaika il conduttore sottolinea che per anni ha avuto il camerino davanti a quello della showgirl argentina e ha così perso 6 diottrie.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:09:00 GMT)

Gerry Scotti e la nuova battuta sessista su Belen Rodriguez : «Era davanti al mio camerino...» : Belen Rodriguez è stata presa di mira durante la trasmissione sui Mondiali di Russia 2018. Dopo la battuta del Mago Forest, finisce sotto accusa l'ironia di Gerry Scotti, ospite del programma '...

Balalaika : dopo il Mago Forest - anche Gerry Scotti esagera su Belen : Gerry Scotti è stato tra gli ospiti della prima puntata di Balalaika, andata in onda venerdì sera dopo il match Portogallo-Spagna. Il conduttore televisivo, come è suo solito fare, è...

Balalaika - dalla Russia col pallone - Mondiali di Calcio 2018/ Anticipazioni : ospiti Gerry Scotti e Rita Pavone : Al via questa sera Balalaika, dalla Russia col pallone, lo show tutto dedicato ai Mondiali di Calcio condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino. In studio Belen Rodriguez e la Gialappa's Band(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:59:00 GMT)

Balalaika : Blasi e Savino al debutto con Gerry Scotti e Rita Pavone : Nicola Savino Il fischio di inizio vale anche per loro. Stasera Nicola Savino e Ilary Blasi, con la partecipazione della Gialappa’s Band, debutteranno alla guida di “Balalaika – Dalla Russia col pallone”, il nuovo programma “mondiale” di Canale 5. L’appuntamento è a partire dalle 22 subito la fine del big match “Portogallo-Spagna”. In studio anche Diego Abatantuono, Belen Rodriguez e il Mago Forest. E per commentare news, ...

Vuoi Scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Diretta : storico duo con Gerry Scotti (ultima puntata : Vuoi Scommettere?, Diretta e anticipazioni 7 giugno: Gerry Scotti, Stefano De Martino, Javier Zanetti, Annalisa, Rossella Brescia, Federica Panicucci e Andrea Pucci ospiti.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 21:21:00 GMT)