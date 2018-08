Ponte Morandi a Genova - ecco il primo video subito dopo il crollo : "È caduto il Ponte. Guardate. Non c'è più il Ponte. È caduto giù". Sono le prime parole, quelle di Ale Cordova che ha realizzato un video immediatamente successivo al momento in cui il viadotto Morandi a Genova ha ceduto al peso del tempo e, forse, dell'incuria. Il video, pubblicato in esclusiva da Tpi, è stato registrato con un cellulare. Sono le primisseme immagini del disastro che ha investito il capoluogo ligure. Il ragazzo che ha registrato ...

Ecco le misure per il porto di Genova : Roma, 17 ago., AdnKronos, - Il crollo del ponte Morandista mettendo alla prova il Paese e Genova in particolare. Accanto alla tragedia, 38 i morti, mentre si scava ancora per cercare i dispersi, c'è ...

Genova - ecco come il ponte Morandi è 'appoggiato' sulle case : VIDEO - : Il viadotto crollato nel capoluogo ligure è stato costruito dopo le case sottostanti. Nelle immagini di Sky tg24, girate all'interno della zona rossa, si vede che alcuni cornicioni dei palazzi sono ...

Genova - ponte Morandi. Ecco chi sono le vittime del crollo : famiglie in vacanza - fidanzati - un motociclista e il calciatore : C’era chi stava andando in vacanza, chi rientrava dal mare e chi invece era al volante per lavoro quando alle 11.30 di martedì 14 agosto una parte del ponte Morandi è crollato, trascinando giù per quasi cento metri auto e tir. Un tratto di A10 lungo duecento metri, all’altezza di Genova Voltri, che si è letteralmente sbriciolato per cause ancora da accertare. Fin dal primo istante che lì sotto ci sarebbero ...

Disastro di Genova : ecco quali sono i ponti ad alto rischio in Italia : La tragedia di Genova porta l'attenzione sulle strutture obsolete del Paese, per sostituirle servirebbero decine di miliardi di euro

Crollo Ponte Genova - viabilità : ecco i percorsi alternativi : La polizia di Stato ha elencato i percorsi alternativi per le medie e lunghe percorrenze in seguito alla chiusura dell’autostrada A10 nel tratto interessato dal Crollo del Ponte Morandi. 1) Per il traffico proveniente dalla Francia e dalla rete stradale nord ovest d’Italia diretto verso Genova ovest/porto di Genova Sampierdarena e verso il corridoio tirrenico: – ingresso confine di Stato Ventimiglia – A10 fino ad ...

Crollo del ponte Morandi a Genova - sono 39 i morti : i bambini - le famiglie - il campione dello sport… Ecco le loro storie e i loro volti : C'era un'intera famiglia che andava in vacanza, chi tornava dal mare, turisti stranieri e chi ancora era impegnato sul lavoro: il bilancio del Crollo del ponte Morandi sull'A10 , GUARDA , è di 39 ...

Crollo ponte Genova : ecco la poesia diventata virale sui social : E’ virale in queste ore sui social una poesia in dialetto genovese sul Crollo del ponte Morandi a Genova. L’autore è anonimo. La poesia (con traduzione in italiano), racconta lo sconforto che ha colpito i genovesi dopo la tragedia, descrive il loro carattere, e la loro forza d’animo nonostante le avversità. Crolla un ponte,/ Crolla una strada,/ Crollano i nervi di chi,/ Consapevolmente,/ Pensa:/ Avrei potuto essere li./ Crolla ...

Crollo ponte Genova : ecco l’ELENCO ufficiale delle prime vittime italiane identificate : Di seguito l’elenco ufficiale contenente i nomi delle vittime identificate di nazionalità italiana, le cui famiglie sono state informate del decesso dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova. VITTONE Andrea, nato a Venaria Reale il 4.12.1968; CERULLI Andrea, nato a Genova il 22.09.1970; BOCCIA Stella Maria, nata a Napoli il 13.01.1994; ROBBIANO Samuele, nato a Genova il 06.04.2010; DANISI Marta, nata a Sant’Agata di Militello (ME) ...

Ponte Morandi - non solo Genova : da Lecco alla Sicilia la mappa dei viadotti a rischio. Chiusi - pericolanti o già crollati : Ci sono quelli già crollati, come il viadotto Himera sulla A19 in Sicilia, quello sull’A14 ad Ancona, il cavalcavia ad Annone Brianza, in provincia di Lecco, e quello sulla tangenziale di Fossano, in provincia di Cuneo. Poi ci sono quelli che destano qualche preoccupazione solo a guardarli: i due che uniscono Milano a Meda, quelli sulla A6 tra Torino–Savoia, una serie di viadotti in Calabria e alcuni in Campania. Quindi ci sono ...

Genova - A10 bloccata : ecco le strade alternative per raggiungere il porto e la Francia : La tragedia del viadotto Morandi a Genova ancora per molto tempo avrà ripercussioni sulla viabilità di tutta la Liguria e dell'intero Nord ovest. Tanti viaggiatori, in questi e nei prossimi giorni, ...

