Forte terremoto in Molise | l’Ingv | 110 scosse dal 14 agosto | potrebbero essersi attivate

Terremoto - il racconto dei molisani : “Notte passata in auto”. Ancora “Forte il ricordo del sisma 2002” : Crepe nei muri, pioggia di calcinacci, pavimenti lesionati, strade ulteriormente dissestate, ma soprattutto tanta, tanta paura. “Non abbiamo chiuso occhio stanotte. Dopo 16 anni dal sisma di San Giuliano viviamo di nuovo l’incubo del Terremoto“, parla Maria 59 anni, dalla provincia di Campobasso dove il 16 agosto sera due scosse di 5.1 e 4.5 hanno interrotto il clima di vacanza ferragostana nella piccolo regione del centro sud. ...

Terremoto - Forte scossa in Molise : turisti per strada nel Vastese : La scossa del Molise è stata avvertita chiaramente avvertita dalla popolazione anche in Abruzzo nelle zona confinanti: a Vasto, San Salvo e nei paesi del Vastese interno. Centinaia di persone sono fuggite dalle loro abitazioni, uscendo per strada. Con loro anche i turisti che si trovavano all’interno degli hotel. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha convocato in municipio un vertice urgente con le forze dell’ordine per coordinare ...

Terremoto - Forte scossa in Molise : danni a Guardialfiera - pietre e tegole a terra : forte scossa di Terremoto in Molise, di magnitudo 5.2, è stata avvertita alle 20:19. La scossa è stata avvertita in molte zone del Centro Sud, persino a Roma, Napoli e in Puglia. Diversi i danni, seppur lievi. Crolla un muro di un’abitazione in fase di ristrutturazione, lesionata dal precedente sisma del 2002 a Guardialfiera. Nel ristorante “Miralago” sono saltate piastrelle e crepe hanno interessato i muri. Le persone che ...

Terremoto - Forte scossa in Molise : crollati cornicioni e balconi - panico e gente in strada : Grande paura stasera in Molise a causa della forte scossa di Terremoto che si è verificata alle 20.19. panico e gente in strada soprattutto nel basso Molise, ma anche a Campobasso, per la nuova forte scossa di Terremoto con epicentro a Montecilfone. Centralini dei vigili del fuoco e dei carabinieri intasati dalle telefonate. Una donna a Termoli, è rimasta bloccata in ascensore nel momento della scossa. A causa del forte shock è stata ricoverata ...

Forte terremoto in Molise : altre 11 scosse tra Montecilfone e San Giacomo : Dopo l’evento sismico delle 20.19 di magnitudo 5.2 a Montecilfone, in provincia di Campobasso, l’Ingv ha registrato dieci repliche più lievi nella zona: di magnitudo 2.8 a sei chilometri da Montecilfone alle 20.26; 3.0 a 6 chilometri da Guglionesi alle 20.30; 2.5 a 4 chilometri da Guglionesi alle 20.30; 2.5 a 4 chilometri da Guglionesi alle 20.38; 3.0 a 5 chilometri da Montecilfone alle 20.43; 2.1 a 6 chilometri da Montecilfone alle ...

Forte scossa di terremoto in Molise - magnitudo 5.1 : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita in Molise e in Abruzzo. L'epicentro, localizzato dalla sala Sismica Ingv-Roma, è a 4km a sudest di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km. Lo sciame sismico è poi continuato con altre sette scosse, tutte di magnitudo compresa da 2.0 a 3.0.Molta la gente che, presa dal panico, si è riversata in strada, a Montecilfone ...

Terremoto - nuova Forte scossa in Molise : a Campomarino la popolazione si raccoglie in piazza : Grande paura in Molise dove alle 20.19 una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 5.2, ha interessato la zona. Il sisma è stato avvertito in gran parte del Centro Sud, persino a Roma, Napoli e in Puglia. Si stanno raccogliendo in piazza, su esortazione della Protezione Civile, gli abitanti e i villeggianti di Campomarino (Campobasso) dove si è sentita la scossa di Terremoto. A quanto appreso, non ci sarebbero stati crolli e verifiche sono in ...

Forte scossa di terremoto in Molise. Magnitudo 5 - 2 : Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita in Molise e in Abruzzo, e anche a Roma. L'epicentro è a Montecifone, in provincia di Campobasso. Secondo l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la Magnitudo è stata di 5,2. #terremoto ML 5.2 ore 20:19 IT del 16-08-2018 a 4 km SE Montecilfone (CB) Prof=9Km https://t.co/8R853MD5lW — INGVterremoti (@INGVterremoti) 16 agosto 2018 La scossa ...

Forte scossa di terremoto in Molise avvertita al Centro/Sud : in corso le verifiche della Protezione Civile : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso alle ore 20.19 del 16 agosto con magnitudo ML 5.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento sismico – con epiCentro localizzato tra i comuni di Montecilfone, Guglionesi e ...