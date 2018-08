Festa dell’Unità | a Firenze il Pd non invita Maria Elena Boschi | “Iscritta a Bolzano

Il governo M5S-Lega alla Festa nazionale dell’Unità : Roberto Fico e Giancarlo Giorgetti accettano l’invito del Pd : Il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti parteciperanno alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna e si confronteranno con alcuni esponenti di spicco del Partito Democratico.Continua a leggere

Luigi Di Maio non sarà ospite alla Festa dell’Unità nazionale a Ravenna : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ha fatto sapere che non parteciperà alla Festa nazionale dell’Unità che quest’anno si terrà dal 24 agosto al 10 settembre a Ravenna. Inizialmente Di Maio aveva The post Luigi Di Maio non sarà ospite alla Festa dell’Unità nazionale a Ravenna appeared first on Il Post.

Roma : PD - ecco il programma de ‘La Festa dell’unità’ : Roma – Oggi 24 luglio alla festa dell’unita’ di Roma, “Festival de l’unita’ – Tutta un’altra Roma”, presso l’Ex Dogana, in programma alle 18.00 la presentazione del libro “Ordinaria diversita’” con l’autrice Elena Improta. Alle 19.00 il dibattito “La nuova Roma dei diritti” con la partecipazione, tra gli altri, di Monica Cirinna’, Alessandro ...

Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’unità : Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’unità, evento annuale del Partito democratico, organizzata quest’anno all’Ex Dogana di San Lorenzo. Quindici giorni di assemblee e dibattiti su temi di interesse cittadino con i protagonisti della scena politica locale e nazionale tra musica, giochi, film e spettacoli che prenderanno il via domenica alle 19. “Care democratiche, cari democratici, a Roma torna la Festa ...

Di Maio ospite speciale alla Festa dell’Unità - la mossa del Pd per rompere il ghiaccio : Se l’operazione andrà in porto sarà di sicuro la serata clou delle feste di partito. Dal Nazareno trapela la voce che tra gli ospiti della festa nazionale dell’Unità di Ravenna potrebbe pure figurare nientedimeno che Luigi Di Maio. E infatti dal suo entourage confermano di essere stati pre-allertati e che sono in attesa degli inviti. Insomma, nessu...

Treviglio - il sexy shop che fa da sponsor alla Festa dell’Unità : “Messo un po’ di pepe alla lotteria - la politica non c’entra” : Un caso che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni a Treviglio, in provincia di Bergamo, e non solo: tra gli sponsor della Festa dell’Unità, in programma dal 19 al 30 luglio, c’è anche il sexy shop ‘L’isola del piacere‘. La scelta ha creato parecchi malumori, specialmente tra i militanti del Pd, i quali non hanno affatto gradito. Eppure, Evelino Ponzetto, il proprietario del sexy shop che si dichiara di fede ...