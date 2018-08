Fantacalcio 2018-2019 | i ruoli e le quote dei calciatori Come spendere al meglio i

Consigli Fantacalcio 1^ giornata Serie A 2018/2019 : Ai nastri di partenza : Torna la Serie A, torna il Fantacalcio, e non manca la nostra guida settimanale che vi aiuterà a scegliere con cura i vostri 11 titolari. Dopo l’asta vi siete accorti di non avere una squadra niente male, ma gli incroci rendono le scelte difficili già dalla prima giornata,andiamo ad analizzarla nel dettaglio. La Serie A si aprirà sabato con la sfida Chievo-Juventus, alle ore 18:00, grande attesa per la prima di Cristiano Ronaldo. A ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quotazioni e gli ultimi consigli per l’asta. Affari e possibili sorprese : Ultime ore decisive per tutti gli appassionati di Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo alla Serie A 2018-2019. Sabato 18 agosto inizierà il campionato e tutti i magic allenatori dovranno arrivare preparati all’appuntamento, fin dal primo istante non si dovrà sbagliare se si vorrà puntare alla vittoria del torneo. La Serie A incomincerà alle ore 18.00 con l’anticipo Chievo-Juventus, c’è tempo fino a ridosso ...

Fantacalcio : Ecco i Rigoristi Serie A della stagione 2018/2019 : Al via la nuova stagione della Serie A 2018/2019 ed anche quella del Fantacalcio è pronta ad entrare nel vivo: Ecco i Rigoristi Serie A della stagione 2018/2019 Fantacalcio: Rigoristi Serie A 2018/2019 La Seria A per la stagione 2018/2019 sta per entrare nel vivo e tutti i fanta allenatori che stanno studiando la rosa […]

Fantacalcio 2018 - i consigli per gli attaccanti su Superscudetto : Chi gioca a Superscudetto può fare i propri calcoli di giornata in giornata, sfruttando turni favorevoli di attaccanti 'top' impegnati contro squadre che sulla carta non dovrebbero rappresentare un ...

Consigli Fantacalcio Serie A 2018-19 : chi prendere all'asta da Szczesny a Ronaldo : Ormai mancano davvero pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A 2018-19 e, con esso, anche pochi giorni all'asta del Fantacalcio [VIDEO], che molti appassionati di questa fantasy game hanno gia' organizzato da tempo. Bisogna cercare di allestire la propria fantasquadra con portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, gestendo nel migliore dei modi i crediti a disposizione. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Non bisogna farsi ...

Fantacalcio 2018/19 - consigli per l’asta : attaccanti prima fascia e low cost - CR7 il top : Tra pochi giorni terminera' la sessione estiva di calciomercato e scattera' il campionato di Serie A. Contemporaneamente partira' anche il Fantacalcio. Sono in molti ad essere gia' a lavoro per preparare al meglio l’asta, abbozzando un elenco di giocatori da prendere [VIDEO]. Uno dei reparti che bisognera' tenere maggiormente sotto controllo sara' quello dell’attacco, visto che i gol dei centravanti garantiscono bonus e, conseguentemente, la ...

Fantacalcio 2018/19 - consigli asta : centrocampisti titolari e low cost da prendere : L’inizio del campionato di Serie A [VIDEO] è ormai alle porte. Ed è anche tempo di Fantacalcio. In molti appassionati trascorreranno le prossime settimane a studiare le mosse per l’asta. Il centrocampo non va assolutamente sottovalutato e, spesso, per i fantallenatori è bene acquistare giocatori in grado di segnare goal per riuscire a battere i propri rivali. Il modo migliore per ottenere bonus è quello di prendere gli esterni d’attacco, che in ...

Fantacalcio 2018-2019 : consigli e guida all'asta : Negli ultimi anni il Fantacalcio sta vivendo una seconda giovinezza grazie al web. Ecco alcune dritte per costruire la squadra perfetta e sbaragliare la concorrenza: dai top player alle scommesse ...