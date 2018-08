Enrico Ruggeri sta ancora male Laringotracheite acuta | il cantante rompe il

Enrico Ruggeri STA ANCORA MALE/ Ultime notizie - annullato il concerto di oggi di Atri : fan preoccupati! : ENRICO RUGGERI sta ANCORA MALE. Dopo l'annuncio del cantante del 14 agosto, è stato annullato anche il concerto ad Atri del 17 agosto. Ecco come sta(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Enrico Ruggeri sta male : tour sospesi dopo un preoccupante annuncio social : Enrico Ruggeri, dopo esser tornato nel mondo della musica nel 2017 con i Decibel, ha recentemente annunciato di essere costretto ad interrompere la propria attivita' canora per alcuni motivi di salute che però non ha mai precisato pubblicamente. La rivelazione è arrivata sui social [VIDEO], dove il cantautore ha tenuto a condividere un post sul proprio profilo verificato: Adesso non mi è più possibile prore. Motivi di salute mi impediscono di ...

Enrico Ruggeri : "Annullo il concerto per motivi di salute. Sono dispiaciuto e preoccupato" : Stringendo i denti Sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. Adesso non mi è più possibile proseguire. motivi di salute mi impediscono di essere a Montalto Uffugo per il prossimo concerto. Spero di recuperare al più presto. Vi abbraccio, dispiaciuto e preoccupato". Il un messaggio apparso sul suo profilo Facebook, Enrico Ruggeri ha annunciato con queste parole il suo momentaneo stop ai palcoscenici. Il ...

Enrico Ruggeri sospende il tour per motivi di salute : Un messaggio su Facebook che ha allarmato e non poco i suoi fan. Enrico Ruggeri ha annunciato sui social uno stop al suo tour. A fermare il cantante sarebbero alcuni problemi di salute riscontrati ...

Enrico Ruggeri sta ancora male/ Ultime notizie - annullato anche il concerto di oggi di Atri : Enrico Ruggeri sta ancora male. Dopo l'annuncio del cantante del 14 agosto, è stato annullato anche il concerto ad Atri del 17 agosto. Ecco come sta(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Enrico Ruggeri - il cupo sospetto sulla sua salute : 'Non posso proseguire - dispiaciuto e preoccupato' : Improvviso e spiazzante, alle cinque della sera di un agosto umido e un po' così, è arrivato il messaggio rivolto a tutti i naviganti del web e vergato sulla sua bacheca di Facebook: 'Stringendo i ...

Enrico Ruggeri - stop ai concerti : "Motivi di salute - sono preoccupato" : Apprensione tra i fan di Enrico Ruggeri. Nel pomeriggio di martedì, il cantautore milanese ha annunciato l'interruzione del...

Enrico Ruggeri non sta bene? - : Un fulmine a ciel sereno piovuto sulla cittadella della musica, mondo nel quale si alimentano gelosie e rivalità anche feroci ma che si stringe in un comune afflato quando uno dei suoi componenti va ...

Enrico Ruggeri STA ANCORA MALE/ Ultime notizie : tra le cause la stanchezza post-tour : ENRICO RUGGERI sta ANCORA MALE. Dopo l'annuncio del cantante del 14 agosto, è stato annullato anche il concerto ad Atri del 17 agosto. Ecco come sta(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:08:00 GMT)

Enrico Ruggeri sta ancora male / Ultime notizie : annullato anche il concerto ad Atri del 17 agosto : Enrico Ruggeri sta ancora male. Dopo l'annuncio del cantante del 14 agosto, è stato annullato anche il concerto ad Atri del 17 agosto. Ecco come sta(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:41:00 GMT)

'Sono preoccupato'. Ansia per la salute di Enrico Ruggeri : il triste annuncio : Al momento non è chiaro se a venire stralciata sarà solo parte del calendario o la totalità degli spettacoli. , Continua a leggere dopo la foto, Enrico Ruggeri non è solo un musicista e cantautore. ...

“Sono preoccupato”. Ansia per la salute di Enrico Ruggeri : il triste annuncio. Tour sospeso : Enrico Ruggeri e i Decibel sono tornati sulla cresta dell’onda negli ultimi anni. Lo scorso febbraio il trio ha preso preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Lettera dal Duca”, dedicato a David Bowie, classificandosi sedicesimi: la canzone ha trovato spazio nell’ultima prova sulla lunga distanza consegnata dall’artista e dalla sua band ai mercati, “L’anticristo”, ...

Enrico Ruggeri - stop al tour per motivi di salute : l'annuncio sui social : Mentre lo stop arriva per non precisati motivi di salute, al momento non è chiaro se il cantautore milanese salterà solo una parte degli spettacoli o tutti quelli già fissati.

Enrico Ruggeri - stop ai concerti per motivi di salute : 'Dispiaciuto e preoccupato' : Al momento non è chiaro se a venire stralciata sarà solo parte del calendario o la totalità degli spettacoli. Ruggeri e i Decibel hanno preso parte all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il ...