Emma Marrone lesbica? Tutta la verità | lo sfogo della cantante contro un settimanale

Emma Marrone lesbica? La cantante arrabbiata - intervengono Antonino e altri vip : Emma Marrone lesbica? L’articolo scatena l’ira della cantante Sul settimanale Io Spio, un titolo riguardante la nota cantante Emma Marrone scatena l’ira della stessa. La rivista scrive: “Emma lesbica? Tutta la verità.” Con tanto di foto in bikini, Emma viene piazzata direttamente in copertina. Una rivelazione forte che provoca l’immediata reazione della pugliese. Su Instagram, […] L'articolo Emma Marrone ...

Emma Marrone E STEFANO DE MARTINO - SI SEGUONO SU INSTAGRAM/ Il dubbio dei fan : Amici o di qualcosa di più? : EMMA e STEFANO De MARTINO tornano insieme? È quanto fa pensare il loro riavvicinamento sui social: gli ex "Amici di Amici" si (ri)SEGUONO a vicenda. (Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:31:00 GMT)

Crollo del ponte Morandi - da Emma Marrone a Antonella Clerici. I messaggi delle star : «Disastro immane. Preghiamo per voi» : Gente comune e personaggi del mondo dello spettacolo a fianco di Genova e delle vittime del Crollo del ponte Morandi , sulla A10. I messaggi di cordoglio social sono arrivati tanto dai personaggi noti della tv, quanto da quello ...

La svolta sexy di Emma Marrone su Instagram : mai così bella : Altro che maschiaccio! Emma Marrone racconta la sua svolta sexy su Instagram, mostrandosi più bella che mai. Sportiva e votata alla semplicità, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi non è mai stata una fan delle pose sensuali e delle foto sexy postate sui social. Almeno sino ad oggi, quando ha deciso di sfoderare tutta la sua femminilità per conquistare i follower. Biondissima e sensuale, la cantante ha sorpreso tutti con una foto ...

Emma Marrone balla - Borriello commenta : follower scatenati su Twitter : Marco Borriello , dopo l'esperienza fallimentare alla Spal, è ancora in cerca di una squadra per la prossima stagione. L'attaccante 36enne ex Milan, Roma e Juventus ha ancora tempo per trovarsi un ...