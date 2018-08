“Emma Marrone è lesbica” | il titolo della rivista fa indignare la cantante | la sua

Il titolo su “Emma Marrone lesbica” fa infuriare la cantante - lo sfogo contro l’omofobia : “Fate schifo” : "Emma Marrone lesbica? Tutta la verità": così recita il titolo in prima pagina su un magazine di gossip che ha mandato su tutte le furie la cantante e musicista salentina, spingendola ad un j'accuse dai toni particolarmente aspri contro chi, ancora oggi, usa le etichette sulla sessualità delle persone in modo subdolo e pericoloso. La cantautrice di Adesso, pronta a tornare in tour nei palazzetti il prossimo anno, la Marrone ha attaccato i ...