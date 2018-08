“Emma lesbica?” È scritto sul giornale E arriva la verità | parla lei

caffeinamagazine

(Di venerdì 17 agosto 2018) Una lotta continua quella di Emma Marrone contro da un lato gli haters che, non si è ancora bene capito perché, la prendono di mira di tanto in tanto sui social, dall’altro certa stampa che continua a lanciare e rilanciare indiscrezioni di ogni tipo sulla vita sentimentale della cantante,ndo prima ad affibbiarle flirt con qualunque vip le capiti davanti e poi a mettere in discussione il suo orientamento sessuale sostenendo, non troppo velatamente, che la cantante sia in realtà lesbica. Insinuazioni alla quale la diretta interessata ha deciso di rispondere personalmente con un post a metà tra lo sfogo personale e il messaggio contro l’omofobia, lasciando intendere di non aver comunque affatto gradito certi titoli sensazionalistici e certi finti scoop girati nelle ultime ore sul suo conto. Un messaggio nel quale si evince tutta la rabbia e la determinazione di ...