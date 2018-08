È morto il cantautore Claudio Lolli | aveva 68 anni

huffingtonpost

(Di venerdì 17 agosto 2018) Dopo una lunga malattia èilbolognese68. Considerato tra i cantautori più impegnati,, nella lunga carriera, non ha cantato solo temi politici, come, ad esempio, nella celeberrima "Borghesia". Nei circa 20 album incisi ha affrontato anche l'amicizia, la desolazione e la crisi. Presenti nel suo repertorio anche temi sociali e culturali.Poeta e scrittore oltre che musicista, nel 2017, dopodi silenzio, ha vinto la Targa Tenco nella categoria "Miglior disco dell'anno in assoluto" con l'album "Il grande freddo", oggetto di un crowdfunding lanciato via web.