È morto Claudio Lolli

(Di venerdì 17 agosto 2018) Èa 68 anni, dopo una lunga malattia, il cantautore bolognese. "Una brutta notizia. Se n'è andato. Giornate funeste. Bologna perde un suo cantautore e un poeta forse troppo dimenticato", ha scritto su Facebook l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore."L'anno scorso - ha ricordato - aveva vinto il premio Tenco. Davvero solo poche settimane fa alcuni suoi amici mi avevano fermato suggerendomi di andarlo a trovare, di premiarlo anche per dargli forza nella sua lunga malattia. Non lo conoscevo di persona, anche per motivi generazionali, ma mi ero ripromesso di farlo. Purtroppo non abbastanza in tempo. Che la terra ti sia lieve. A tutta la famiglia le più sentite condoglianze".Il disco più celebre diè stato Ho visto anche degli zingari felici. Tra gli altri lavori, le canzoni Michel, Quello li (compagno Gramsci), Morire di ...