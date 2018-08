Dipendenti Google contro motore di ricerca per Cina

GOOGLE IN CINA - CENSURA/ Dipendenti dell’azienda contro il Progetto Dragonfly : Mountain View smentisce : La CINA è un paese molto particolare per quanto riguarda la CENSURA. Più di mille Dipendenti di GOOGLE hanno comunicato tramite una lettera...(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:03:00 GMT)

Google censurato per la Cina - Dipendenti contro l’azienda : (Foto: Mashable) L’ipotesi che Google torni a offrire in Cina un servizio di ricerca adattato alle richieste del governo non è apprezzata da centinaia di dipendenti che lavorano in azienda. Lo scrive il New York Times, citando una lettera ottenuta dagli impiegati del colosso statunitense che lamentano l’assenza di trasparenza al fine anche di “prendere decisioni eticamente informate sul nostro lavoro, i nostri progetti e il ...

