Di Maio accusa Letta per i legami con Autostrade La replica | Mi sono dimesso dopo

Di Maio accusa Enrico Letta per i legami con Autostrade. La replica : "Mi sono dimesso quando è cambiata la proprietà di Abertis" : "sono entrato nel Consiglio di Abertis alla fine del 2016, quando questa era una società spagnola, e prima che venisse ventilata l'ipotesi di OPA da parte italiana. Mi sono dimesso volontariamente per evitare conflitti d'interesse". Con queste parole Enrico Letta risponde, in una nota pubblicata sul sito Dagospia, a Luigi Di Maio. Il vice premier, nell'ambito della polemica seguita al crollo del ponte Morandi a Genova, aveva affermato: ...

Di Maio e l'accusa di patto ong-scafisti. I magistrati archiviano : ... «Potrebbe anche essere, forse la cosa potrebbe essere anche più inquietante, che si perseguano da parte di alcune di queste ong finalità diverse, di destabilizzazione per esempio dell'economia ...

Di Maio : 'No allarme razzismo - argomento usato per accusare Salvini' : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra ...

Di Maio : "Non c'è allarme razzismo in ItaliaE' un argomento usato per accusare Salvini" : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra"

Di Maio e Salvini blindano Savona. Ma il Pd li accusa di "doppia morale" : Il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona, è indagato a Campobasso insieme ad altri 22 ex dirigenti di Unicredit nell'ambito di un'inchiesta su una presunta usura bancaria ai danni di un'azienda installatrice di parchi eolici, la Engineering Srl, che lamenta di aver dovuto pagare tassi di interesse eccessivi su dei prestiti. Nel registro degli indagati il pm Rossana Venditti ha inserito tutti i dirigenti ...

Di Maio e Salvini blindano Savona. Ma il Pd li accusa 'doppia morale' : Il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona , è indagato a Campobasso insieme ad altri 22 ex dirigenti di Unicredit nell'ambito di un'inchiesta su una presunta usura bancaria ai danni di un'azienda ...

Di Maio e Salvini blindano Savona. Ma il Pd li accusa "doppia morale" : Il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona, è indagato a Campobasso insieme ad altri 22 ex dirigenti di Unicredit nell'ambito di un'inchiesta su una presunta usura bancaria ai danni di un'azienda installatrice di parchi eolici, la Engineering Srl, che lamenta di aver dovuto pagare tassi di interesse eccessivi su dei prestiti. Nel registro degli indagati il pm Rossana Venditti ha inserito tutti i dirigenti ...

Ilva - che succede ora? Domande - risposte Di Maio accusa : è un pasticcio : Come va avanti l’iter di aggiudicazione? Quali sono le possibili ripercussioni sui dipendenti? Tutte le risposte sulla situazione dell’azienda

Il vice premier Di Maio accusa le banche e il ministro Savona finisce indagato - : ... per la Cgia di Mestre, intanto, è salita la pressione sulle imprese: 1 milione 595 mila i controlli nel 2017, ispezioni raddoppiate, con le conseguenti resistenze del ministro dell'Economia Giovanni ...

Di Maio - bordata alle banche. Da una vicenda specifica l'accusa : 'a volte usano metodi mafiosi' : Attacco durissimo del vice premier Di Maio alle banche. 'Il sistema bancario la deve pagare perchè ha avuto un atteggiamento arroganti infischiandosene dei risparmiatori e dello Stato ed è stato ...

Di Maio : 'Sicuramente atto accusa Mattarella fu strada sbagliata' : "Sicuramente quello è stato un momento di grande rabbia, però ho imparato in questi anni che quando si prende una strada sbagliata c'è sempre tempo per tornare indietro e fare la cosa giusta, grazie a ...

Dl dignità - Di Maio e Tria 'Troveremo la manina . Mai accusato Mef o Ragioneria'. Salvini 'Boeri si dimetta se non è d accordo con la nostra ... : Nel comunicato viene poi chiarito che 'in merito alla relazione tecnica che accompagna il Dl dignità, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle ...

Dl dignità - Di Maio e Tria 'Troveremo la manina . Mai accusato Mef o Ragioneria'. Salvini contro Boeri 'Si dimetta se non è d accordo con la ... : Nel comunicato viene poi chiarito che 'in merito alla relazione tecnica che accompagna il Dl dignità, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle ...

Dl Dignità - ancora polemica. Di Maio-Tria : 'Nessuna accusa - ma cerchiamo la 'manina'' : Ma si legge ancora: 'Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella 'manina' che, si ribadisce, non va ricercata nell'ambito del ministero dell'Economia'. 'Le stime dell'Inps sono ...