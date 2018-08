Destiny 2 I Rinnegati | la modalità Azzardo introduce un nuovo sistema di ranking

Variazioni Destiny 2 I Rinnegati - in arrivo ricompense più eque per le attività : La storia di Destiny 2 non è stata quella più felice mai narrata in mabito videoludico. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie era infatti chiamato a mantenere alta la qualità produttiva del suo predecessore, non riuscendo però a soddisfare le aspettative della propria community. La conseguenza è stata ovviamente quella di un lento ma progressivo abbandono delle lande del gioco da parte degli utenti, che hanno preferito spostarsi di fatto ...

La Città Sognante protagonista del nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati : Tra poche settimane finalmente i giocatori potranno mettere le mani sull'attesa espansione di Destiny 2, I Rinnegati, della quale vi abbiamo già proposto il nostro articolo contenente tutte le novità.Nell'attesa, intanto, possiamo visionare un nuovo trailer, riportato da Gematsu, che si focalizza sulla Città Sognante, ovvero una delle due nuove location insieme a Riva Contorta."Scopri la Città Sognante, la più grande esperienza endgame di ...

Il nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati è dedicato ai contenuti bonus pre-order : L'imminente espansione I Rinnegati di Destiny 2 è ormai alle porte e recentemente Bungie e Activision hanno rilasciato un nuovo trailer che mette in risalto alcuni dei bonus in serbo per coloro che procederanno al pre-order. Come segnala Dualshockers, l'equipaggiamento bonus che sarà disponibile in caso di pre-ordine riguarda il personaggio Cayde-6, che incontra la sua prematura scomparsa ne I Rinnegati. Effettuando il pre-ordine avrete in ...

Destiny 2 svela i bonus preorder de I Rinnegati - i dettagli : La storia di Destiny 2 stata indubbiamente parecchio travagliata: il primo anno di gioco volge al termine, e molte sono state le ombre proiettate dalle problematiche riscontrate dai giocatori sul titolo di Bungie. Ovviamente gli sviluppatori si sono rimboccati a più riprese le maniche, sfornando delle patch correttive che miravano a riequilibrare l'ambiente di gioco. Manovre che evidentemente non hanno sortito l'effetto desiderato, vista la ...

Disponibile ora il pre-ordine della Legendary Collection di Destiny 2 : I Rinnegati : Destiny 2: I Rinnegati si appresta all'uscita aprendo i preordini per la Legenday Collection del gioco, un'edizione leggendaria imperdibile per i collezionisti.La Legendary Collection è attesa in tutto il mondo a partire dal 4 settembre, ma vediamo insieme i dettagli nel comunicato ufficiale, riportato di seguito insieme al trailer:Bungie, High Moon Studios, e Activision, una sussidiaria proprietà di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), hanno ...

Destiny 2 I Rinnegati - come cambierà il sistema di infusione delle armi con la patch 2.0.0 : Bungie ha annunciato l'arrivo di una modifica che interesserà il sistema delle infusioni delle armi. Tutto questo sarà possibile con l'aggiornamento 2.0.0, che verrà rilasciato il prossimo 28 agosto, a pochi giorni di distanza dall'uscita dell'espansione I Rinnegati in programma per il 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One. L'infusione consente ai giocatori di aumentare il livello di armi ed equipaggiamenti sacrificando però quelli di livello ...

Svelate nuove armi e armature di Destiny 2 I Rinnegati - novità e data streaming di agosto : Sono state Svelate interessanti novità legate a Destiny 2. Nel Settimanale di Casa Bungie è stato annunciato un livestream in programma per il 7 agosto che sarà interamente dedicato alle armi, alle armature e ai combattimenti de I Rinnegati, la nuova espansione che segna l'avvio dell'Anno 2. Dal momento in cui è stato annunciato l'anno 2 di Destiny 2 sono stati resi noti anche una serie di dettagli su come si evolveranno i combattimenti tra i ...

Alla scoperta di nuove armi ed equipaggiamento di Destiny 2 : I Rinnegati : Bungie e Activision hanno condiviso un nuovo video e nuove informazioni dedicate alle armi e all'equipaggiamento che caratterizzeranno la nuova espansione di Destiny 2 prevista per il 4 settembre.Ecco i dettagli condivisi dagli sviluppatori:Unisciti Alla caccia per ottenere tutte le nuove armi e armature in arrivo in Destiny 2: I Rinnegati. I guardiani dovranno equipaggiarsi per bene se vogliono sconfiggere Uldren e i suoi baroni. Ecco un ...

Un aggiornamento di Destiny 2 anticiperà l’espansione I Rinnegati : Un futuro ancora tutto da scrivere quello di Destiny 2, lo sparatutto in salsa sci fi curato dai ragazzi di Bungie approdato sul mercato nel corso del mese di settembre dello scorso anno. A quasi dodici mesi di distanza dalla sua release tanti sono i cambiamenti approntati dagli sviluppatori alla loro creatura, tutti frutto di un feedback costante (e talvolta anche aggressivo) proveniente dalla community. E la storia non cambierà di certo nei ...

Destiny 2 : un nuovo video gameplay di oltre 10 minuti ci mostra l'espansione I Rinnegati : La morte di uno dei personaggi più amati dai fan di Destiny, Cayde-6, è un evento importante nell'universo del gioco di Bungie, e ci è stato promesso che in realtà serve a uno scopo narrativo profondo. Gli sviluppatori hanno già parlato della volontà di affrontare in questa espansione temi molto più maturi e cupi rispetto al passato e la morte di Cayde-6 caratterizzerà l'intera missione del nostro guardiano nell'imminente DLC di Destiny 2, I ...

Cayde-6 non è davvero morto in Destiny 2 I Rinnegati? Le teorie di Nathan Fillion : La svolta in Destiny 2 I Rinnegati sarà sicuramente la morte di Cayde-6. Si è vista allo scorso E3 in un nuovo trailer cheha scioccato tutti gli appassionati con la morte di uno dei personaggi più amati della serie. Bungie ha continuato a dire che Cayde-6 è scomparso per sempre, ma il doppiatore dietro al personaggio, Nathan Fillion, ha delle teorie tutte sue sul personaggio. L'attore Nathan Fillion, visto anche recentemente per un fan-film ...

Un nuovo video di Destiny 2 ci mostra le Super Abilità dei guardiani in arrivo con l'espansione I Rinnegati : Dopo aver conosciuto la nuova razza di nemici presente in Destiny 2: I Rinnegati, gli Infami, ora è tempo di scoprire altre novità che porterà con sé l'espansione il prossimo settembre. Questa volta, grazie al nuovo video di IGN, possiamo dare uno guardo alle Super Abilità dei guardiani che saranno disponibili con il DLC. Con I Rinnegati, sarà introdotta una nuova "branca" per ogni sottoclasse, questo consentirà ai giocatori di accedere a tante ...

Svelati gli Infami in Destiny 2 I Rinnegati - la nuova razza nemica dell’espansione : Destiny 2 ha delle grandi novità. Bungie ha presentato gli Infami, la nuova razza di nemici del DLC I Rinnegati. I nuovi Caduti mutati sono molto diversi dalle versioni originali sia per il loro comportamento che per la loro aggressività. Dal trailer di presentazione sembra proprio che il DLC I Rinnegati di Destiny 2 complicherà di molto la vita ai giocatori, affrontando tematiche diverse rispetto alle precedenti avventure. I giocatori ...

