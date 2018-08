DE LAURENTIIS ATTACCA LA ROMA | HA LO STESSO PROPRIETARIO DEL LIVERPOOL

De LAURENTIIS ATTACCA la Roma/ L'accusa di ADL : 'il vero proprietario è lo stesso del Liverpool' : Dichiarazioni non indifferenti da parte di Aurelio De Laurentiis, che lancia il sospetto sulla connessione tra Roma e Liverpool partendo da Alisson.

De LAURENTIIS ATTACCA la Roma/ L'accusa di ADL : "il vero proprietario è lo stesso del Liverpool" : Dichiarazioni non indifferenti da parte di Aurelio De Laurentiis, che lancia il sospetto sulla connessione tra Roma e Liverpool in merito all'affare che ha portato Alisson ai Reds(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:00:00 GMT)

De LAURENTIIS : “non compreremo nessun attaccante” : “In quel ruolo abbiamo Verdi, Mertens, Milik… Cosa dobbiamo fare con tutti questi attaccanti? Uno come Inglese, andato in doppia cifra, dovevo tenerlo in panchina? Mi meraviglia che si facciano certi discorsi”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce l’acquisto di un attaccante per sostituire Roberto Inglese, andato in prestito al Parma. “Io innamorato di Belotti? Falsissimo! Non voglio ...

De LAURENTIIS : 'Non prendiamo altri attaccanti. Belotti? Falso. Il portiere...' : Dispiace tanto per Genova, la politica va completamente rifondata, la costituzione va riscritta'. SU BELOTTI - 'Io innamorato di lui? Falsissimo! Non voglio fargli un torto, ma abbiamo una batteria ...

Napoli - i tifosi attaccano De LAURENTIIS : “Rispetta la città. Top player? Sei solo un buffone” : I tifosi attaccano DE Laurentiis- Duro attacco da parte dei tifosi del Napoli ad Aurelio De Laurentiis. Un attacco manifestato con degli striscione in giro per la città. La firma è quella della “Curva A”. Una presa di posizione forte e decisa, un attacco totale fatto di parole forti e pesanti. Questi alcuni messaggi: “Di vero […] L'articolo Napoli, i tifosi attaccano De Laurentiis: “Rispetta la città. Top player? ...

Napoli - De LAURENTIIS : “Limite su extracomunitari nelle squadre? Da coatti cerebrali”. E attacca Lotito e Tavecchio : Duro attacco pronunciato ai microfoni di Radio Goal (Radio Kiss Kiss Napoli) dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulla norma che che limita l’acquisto di calciatori extracomunitari da parte delle società di calcio, regola che non permetterebbe al Napoli di tesserare il portiere della nazionale messicana, Guillermo Ochoa. “È una limitazione da coatti cerebrali” – accusa De Laurentiis – “Solo un ...

De LAURENTIIS ATTACCA Sarri : "Voleva smontarmi tutto...". E chiede scusa a Benzema : Aurelio De Laurentiis spegne i sogni dei tifosi del Napoli. "Cavani non l'ho preso e non lo prenderò". E un minuto dopo archivia anche il desiderio Benzema: "Non è oggi un giocatore che fa per noi. Mi ...

De LAURENTIIS : 'Non sto seguendo Cavani. Punto ad un giovane attaccante' : Il presidente del Napoli ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport 24 di calciomercato, Ancelotti e Sarri. Niente giri di parole, solo schiettezza. E' carico e motivato per questa stagione e ...