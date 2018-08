Crollo ponte | la Lega Pro si ferma | rinviata la Coppa Italia

Crollo ponte : stop anche in Serie D : ANSA, - ROMA, 17 AGO - La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il suo Dipartimento Interregionale, ha disposto il rinvio del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma per il fine ...

Ponte Morandi a Genova - ecco il primo video subito dopo il Crollo : "È caduto il Ponte. Guardate. Non c'è più il Ponte. È caduto giù". Sono le prime parole, quelle di Ale Cordova che ha realizzato un video immediatamente successivo al momento in cui il viadotto Morandi a Genova ha ceduto al peso del tempo e, forse, dell'incuria. Il video, pubblicato in esclusiva da Tpi, è stato registrato con un cellulare. Sono le primisseme immagini del disastro che ha investito il capoluogo ligure. Il ragazzo che ha registrato ...

Crollo ponte Morandi - Genova dice 'grazie' ai vigili del fuoco : Il cuore grande dei genovesi è vicino ai soccorritori. Davanti al comando dei vigili del fuoco in via Albertazzi alcuni cittadini hanno appeso uno striscione con scritto "Grazie ragazzi" e in città ...

Crollo del ponte Morandi - la testimone : "Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente e cadere sulla carreggiata" : "Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l'hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata". A parlare è Maria Marangolo, infermiera della Asl genovese, che la mattina del 14 agosto si trovava in via Fillak, a una fermata dell'autobus, e ha assistito al momento al Crollo di ponte Morandi. "Erano le 11,36, perché ho ancora il messaggio di richiesta di aiuto che ho inviato ...

Crollo ponte Genova - malori nella camera ardente : padre di una vittima in ospedale : malori tra i familiari di alcune vittime del Crollo di Ponte Morandi durante il rosario recitato dal cardinale e arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Il padre di Luigi Matti Altadonna, il genovese di 35 anni, si è accasciato accanto alla bara del figlio ed e’ stato soccorso dal 118. L’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti. A sentirsi male anche una giovane parente di una vittima albanese, svenuta e curata sul posto. ...

Crollo ponte Morandi a Genova - Conte : “Autostrade doveva prevenire - ricostruzione è solo risarcimento parziale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ribadisce l'avvio dell'iter per revocare la concessione ad Autostrade e attacca: "Se la ricostruzione del Ponte verrà addebitata a 'Autostrade per l'Italia' sarà solo a titolo di provvisorio risarcimento del danno. Il disastro è un fatto oggettivo e inoppugnabile e l'onere di prevenirlo era in capo al concessionario su cui gravavano gli obblighi di manutenzione e di custodia".Continua a leggere

Salvini contro la Lega (calcio) : “Crollo ponte? Si fermi la Serie A”/ Fabbricini - Figc : solo con stop generale : Crollo ponte Genova, Salvini contro la Lega (calcio): "si fermi tutta la Serie A". Replica del commissario Figc Fabbricini, "fermi solo con stop generale di tutti gli eventi"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Crollo ponte Genova : Autostrade studia un piano di interventi : Autostrade per l’Italia, Atlantia ed Edizione Holding pensano di realizzare un piano di interventi per la zona colpita dal Ponte Morandi a Genova, per le famiglie delle vittime e per coloro che hanno subito danni alle proprie abitazioni. E’ quanto emerso, secondo quanto risulta all’ANSA, al termine di una riunione svoltasi a Milano tra i vertici delle tre società. La riunione si e’ svolta stamane e vi hanno partecipato ...

Crollo ponte a Genova - governo dà il via all'iter per la revoca della concessione ad Autostrade : Luigi Di Maio aveva confermato la "volontà" politica di revocare la concessione alla società Autostrade dopo il Crollo del ponte di Genova. Icosti per l'erario potrebbero essere onerosi, eppure Toninelli infoprma che è stata inviata dal Mit una lettera a Autostrade per informarla dell'avvio dell'iter per la decadenza della concessione."Ho una notizia importantissima da darvi - scrive il ministro su Facebook - Il mio ministero ha inviato ad ...

Crollo ponte Genova - Toninelli : “Entro 15 giorni la relazione di Autostrade sulla manutenzione” : “‘Il mio ministero ha chiesto formalmente ad Autostrade per l’Italia di fornire entro 15 giorni una dettagliata relazione, per dimostrarci se e come ha agito, in merito alla manutenzione del Ponte Morandi, secondo gli oneri e gli obblighi che gli competono come ente gestore di quel tratto di autostrada”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, su Facebook. L'articolo Crollo Ponte ...

Crollo Genova - "la rottura di un tirante del ponte ipotesi molto seria" : "Il Governo ha formalmente inoltrato a "Autostrade per l'Italia" la lettera di contestazione che avvia la procedura di caducazione della concessione", afferma il premier in un comunicato. La Procura intano ha disposto anche il sequestro dei due tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi

Crollo ponte - Unicredit sospende pagamento mutui per le famiglie : Dopo Carige, anche Unicredit ha deciso di sospendere, per dodici mesi, il pagamento dei mutui e dei finanziamenti in atto per le persone, le famiglie e le imprese colpite dal Crollo del ponte Morandi ...

Crollo ponte Morandi a Genova - Toninelli : “Ho avviato la procedura per revocare la concessione ad Autostrade” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, annuncia che l'iter per la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia è stato ufficialmente avviato: "Il mio ministero ha inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la decadenza della concessione".Continua a leggere