Crollo Ponte Genova | il sindaco Bucci | “Case agli sfollati | stiamo reagendo”

Ponte Morandi Genova - cosa sappiamo e quali sono le cause che hanno portato al Crollo : Il 14 agosto scorso, intorno alle 11.30 del mattino, il crollo del Ponte autostradale Morandi ha scosso la città di Genova e l'Italia intera. L'inchiesta aperta dalla procura di Genova sta indagando sulle cause che hanno scaturito il crollo e provocato la morte di 38 persone. Secondo l'ingegner Brencich è possibile che la tragedia sia stata provocata dalla rottura di uno strallo del Ponte.Continua a leggere

Ponte Morandi - l’indagine sul Crollo al pm che per la Torre Piloti ha messo sotto accusa i vertici di Messina e Capitaneria : Nell’inchiesta per il crollo della Torre Piloti di Genova è partito dalla tragedia e ha risalito la scala delle responsabilità spacchettando l’indagine in tre. E sta facendo luce non solo sulla notte in cui il cargo Jolly Nero tirò giù la Torre dalla quale si controllava il traffico del porto, ma anche sulla costruzione della struttura progettata a filo di banchina e persino sul sistema di certificazione delle navi da parte del Rina, ...

Tutte le bufale sul Crollo del ponte Morandi a Genova : Purtroppo anche di fronte alla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova lo scorso 14 agosto, la fabbrica delle fake news non ha smesso di lavorare, producendo le solite immagini decontestualizzate, finte lettere di genitori ormai defunti da tempo e immagini sgranate che dovrebbero rivelare un complotto massonico.Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi a Genova – Tra le vittime anche un ex motociclista : anche un ex motociclista tra le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova: ecco di chi si tratta Una tragedia incredibile, terribile da raccontare: sono passati tre giorni dal terribile Crollo del ponte Morandi a Genova. Problemi di cattiva manutenzione hanno probabilmente inciso sul Crollo del ponte, che ha creato tante vittime, troppe. Tra queste anche un ex motociclista: si tratta di Giorgio Donaggio, 57 savonese, che ha gareggiato ...

Crollo Ponte Morandi. La famiglia : “Siamo vivo solo perché non abbiamo superato quel camion Basko” : Una famiglia di Mondovì si è salvata perché non ha sorpassato il camion Basko, l'ultimo veicolo ad essersi fermato prima di sprofondare nel vuoto. "Mio marito ha sentito l’asfalto che tremava e mi ha detto: 'Sta crollando il Ponte!'. Io ho guardato fuori dal finestrino e ho visto i tiranti che si sganciavano. In quell’istante non so cosa ho pensato. Non c’era spazio per fare retromarcia. Ho staccato il bambino dal seggiolino e ci siamo messi a ...

Crollo Ponte Genova : donna porta una focaccia agli sfollati e si commuove : Piange ancora Genova per il disastro del 14 agosto, quando il Ponte Morandi è crollato, causando morti e feriti. E non mancano i pensi di solidarietà verso chi soffre e chi lavora ininterrottamente. Nella zona rossa in via Porro, dove si trovano le case che sono state fatte evacuare dopo il Crollo di Ponte Morandi, questa mattina intorno alle 11 c’è stato il gesto davvero commovente di una signora che ha portato la focaccia agli uomini ...

Crollo Ponte Genova - la testimone : “Ho visto i tiranti staccarsi e gli stralli spezzarsi in due” : Claudia Grottin, architetto dipendente di Ikea, si trovava in zona Ribalta quando è crollato il ponte Morandi a Genova. Ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato ciò che ha visto: "I tiranti sciabolare nell'aria, via, come se fossero state delle grandi fruste nere, e allo stesso tempo gli stralli accartocciarsi, spezzarsi in due, travolgendo la carreggiata".Continua a leggere

Sequestrati i resti del ponte di Genova - “la rottura di un tirante seria ipotesi” dietro al Crollo : Tutti i resti del ponte Morandi di Genova, sia le parti di viadotto rimaste in piedi che le macerie finite nel greto del fiume e della ferrovia, sono state sequestrate. Ma non si ferma la ricerca dei dispersi: per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra gli en...

Crollo Ponte Genova : la Prefettura smentisce il ritrovamento di altre 4 vittime : La Prefettura di Genova ha smentito il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco di una vettura con quattro vittime a bordo sotto le macerie della campata centrale del ponte Morandi a Genova. Sono state confermate, alle ore 11, 38 vittime, lo stesso numero di ieri. I feriti ricoverati sono 10, di cui 6 in codice rosso. L'articolo Crollo ponte Genova: la Prefettura smentisce il ritrovamento di altre 4 vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

Sequestrati i resti del ponte Morandi di Genova - “la rottura di uno strallo seria ipotesi” dietro al Crollo : Tutti i resti del ponte Morandi di Genova, sia le parti di viadotto rimaste in piedi che le macerie finite nel greto del fiume e della ferrovia, sono state sequestrate. Ma non si ferma la ricerca dei dispersi: per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra gli en...

Le famiglia di 17 delle 38 persone morte nel Crollo del ponte di Genova non parteciperanno ai funerali di Stato : Le famiglie di 17 delle 38 persone morte in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, hanno scelto di celebrare funerali privati e non partecipare quindi ai funerali di Stato che si terranno domani, sabato 18 The post Le famiglia di 17 delle 38 persone morte nel crollo del ponte di Genova non parteciperanno ai funerali di Stato appeared first on Il Post.

Genova - ponte Morandi : black out nelle videoregistrazioni nel momento del Crollo : “Ci sono stati dei problemi nelle videoregistrazioni della società Autostrade. Non posso dire che ci siano materiali di grande rilevanza o utilità. Il maltempo incideva sulla cattiva qualità delle immagini. La mancanza delle immagini vera e propria o l’interruzione delle immagini è dovuta, a quanto è dato di capire, a sconnessioni sulla rete dovuta al fenomeno sismico, al crollo insomma. In poche parole, un black out“: lo ha ...

Crollo Ponte : Salvini - stop a campionato di calcio sarebbe doveroso : “Penso che sarebbe doveroso, per rispetto e vicinanza a Genova e ai parenti delle vittime, che anche il campionato di calcio sabato e domenica si fermasse. Non lasciamo sole le squadre genovesi, business e interessi televisivi possono attendere”. Ad affermarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.