Crollo Ponte Genova - il sindaco Bucci : “Case agli sfollati - stiamo reagendo” : “Le prime case saranno consegnate da lunedì prossimo” agli sfollati del Crollo del Ponte Morandi e “il mio obiettivo è sistemare tutti”, “non sta a me fare graduatorie, ma si è fatto abbastanza in fretta e sono contento che si possa cominciare a mettere in casa le persone, e’ un grande segnale, vuol dire che stiamo reagendo“. Così il sindaco Marco Bucci stamani in visita, col presidente della Regione ...

Crollo Genova - Marcyucci - Pd - : Toninelli riferisca in Senato : Roma, 17 ago., askanews, - 'Il Pd chiede che nei prossimi giorni il ministro Toninelli venga a riferire in Senato sui tragici fatti di Genova. Inoltre sempre nei prossimi giorni, il Pd depositerà un ...

Crollo Genova - Salvini : Ue ribatte? Non mi interessa polemizzare : Roma, 17 ago., askanews, - Dopo che l'Unione europea ha ribattuto al Governo italiano che, dopo il Crollo del ponte Morandi di Genova, ha lamentato presunti vincoli di bilancio relativi alle ...

Tutte le bufale sul Crollo del ponte Morandi a Genova : Purtroppo anche di fronte alla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova lo scorso 14 agosto, la fabbrica delle fake news non ha smesso di lavorare, producendo le solite immagini decontestualizzate, finte lettere di genitori ormai defunti da tempo e immagini sgranate che dovrebbero rivelare un complotto massonico.Continua a leggere

Crollo Genova - Salvini : revoca anche se Autostrade paga : Roma, 17 ago., askanews, - Dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova, il Governo sarà 'rigoroso' anche se Autostrade per l'Italia si assumerà la spesa della nuova infrastruttura e risarcirà i danni. ...

Crollo ponte Morandi a Genova – Tra le vittime anche un ex motociclista : anche un ex motociclista tra le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova: ecco di chi si tratta Una tragedia incredibile, terribile da raccontare: sono passati tre giorni dal terribile Crollo del ponte Morandi a Genova. Problemi di cattiva manutenzione hanno probabilmente inciso sul Crollo del ponte, che ha creato tante vittime, troppe. Tra queste anche un ex motociclista: si tratta di Giorgio Donaggio, 57 savonese, che ha gareggiato ...

Crollo Genova - Salvini : Governo non è diviso - giornali vergognosi : Roma, 17 ago., askanews, - Nel Governo sulla prospettiva di revocare la concessione a Autostrade per l'Italia dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova 'non c'è nessuna divisione'. Così Matteo Salvini,...

Crollo Genova - Salvini : revoca concessione - durerà ma iter avviato : Roma, 17 ago., askanews, - 'In consiglio dei ministri abbiamo approvato l'avvio dell'iter per la revoca della concessione' ad Autostrade per l'Italia', punto: poi non durerà 15 giorni, ci saranno le ...

Crollo Ponte Genova : donna porta una focaccia agli sfollati e si commuove : Piange ancora Genova per il disastro del 14 agosto, quando il Ponte Morandi è crollato, causando morti e feriti. E non mancano i pensi di solidarietà verso chi soffre e chi lavora ininterrottamente. Nella zona rossa in via Porro, dove si trovano le case che sono state fatte evacuare dopo il Crollo di Ponte Morandi, questa mattina intorno alle 11 c’è stato il gesto davvero commovente di una signora che ha portato la focaccia agli uomini ...

Crollo Genova - l’autista del camion simbolo della tragedia : “Era l’inferno - salvo per miracolo” : A oltre 48 ore dal Crollo del ponte Morandi a Genova è stato rimosso dalla parte della struttura rimasta in piedi il camion diventato una delle immagini simbolo di questa tragedia. Alla guida di quel camion verde dei supermercati Basko c'era Luigi Fiorillo, padre e marito di 37 anni: “Ho visto la morte in faccia”.Continua a leggere

Crollo ponte Genova - la testimone : “Ho visto i tiranti staccarsi e gli stralli spezzarsi in due” : Claudia Grottin, architetto dipendente di Ikea, si trovava in zona Ribalta quando è crollato il ponte Morandi a Genova. Ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato ciò che ha visto: "I tiranti sciabolare nell'aria, via, come se fossero state delle grandi fruste nere, e allo stesso tempo gli stralli accartocciarsi, spezzarsi in due, travolgendo la carreggiata".Continua a leggere

Sequestrati i resti del ponte di Genova - “la rottura di un tirante seria ipotesi” dietro al Crollo : Tutti i resti del ponte Morandi di Genova, sia le parti di viadotto rimaste in piedi che le macerie finite nel greto del fiume e della ferrovia, sono state sequestrate. Ma non si ferma la ricerca dei dispersi: per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra gli en...

Crollo Genova - Salvini sposta di un giorno festa in Versilia : Firenze, 17 ago., askanews, - Si terrà domenica 19 agosto alle 13, e non più com'era previsto sabato alle 20, la festa al Principino di Viareggio con ospite d'onore il ministro dll'Interno, Matteo ...

Crollo Genova - 60 sfollati rientrano nelle proprie abitazioni : Genova, 17 ago., askanews, - Una sessantina di abitanti del quartiere genovese di Certosa evacuati nei giorni scorsi dalle proprie abitazioni dopo il Crollo di Ponte Morandi hanno potuto rientrare ...