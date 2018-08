Comunicato | del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

La Lega A risponde al presidente della Liga : Comunicato durissimo dopo le accuse a Juve ed Inter : La Lega Serie A si definisce sorpresa ed amareggiata dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente de La Liga Javier Tebas. Dichiarazioni che senza alcuna base conoscitiva ledono l’immagine e mettono in dubbio l’integrità ed il buon operato di due club italiani e della stessa Lega a cui essi, insieme ad altre 18 società, aderiscono. La Lega non può accettare passivamente dichiarazioni che considera alla stregua di strumenti mediatici atti ...

Sampdoria - ufficiale l’arrivo di Saponara : il Comunicato del club : Sampdoria che completa il proprio calciomercato con l’arrivo del trequartista Saponara dalla Fiorentina “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara”. Con una nota sul suo sito ufficiale, la Sampdoria annuncia l’arrivo del 26enne ...

Recupero Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina : sorpresa sulla data del recupero - il Comunicato : Il Presidente della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Milan – Genoa e Sampdoria – Fiorentina del 19 agosto 2018 (1ª giornata di andata), in accoglimento delle richieste delle società Genoa e Sampdoria a seguito della tragedia che ha colpito la città di Genova lo scorso 14 agosto; dispone che le suddette gare siano così recuperate: SAMPDORIA – FIORENTINA mercoledì 19 settembre 2018 MILAN – GENOA mercoledì 31 ...

Milan - chiuso il mercato in entrata : il Comunicato ufficiale del club : Il Milan ha ufficializzato gli arrivi di Diego Laxalt e Samu Casillejo e, contestualmente, ha fatto sapere di avere chiuso le operazioni per ciò che concerne il calciomercato in entrata. L’annuncio è stato dato sul sito ufficiale della società rossonera attraverso un comunicato ufficiale. Calciomercato Milan, ufficiali Laxalt e Castillejo: chiuse le operazioni in entrata Ecco il comunicato con cui il club ha ufficialmente comunicato la ...

Terremoto Molise - Comunicato ufficiale del ministro dell’Istruzione - Marco Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione, in seguito alle varie scosse di Terremoto che stanno interessando in maniera preoccupante la regione del Molise, ha immediatamente attivato il monitoraggio delle scuole, in considerazione dell’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico. Ricorderete, purtroppo, come nel 2002, il Terremoto di San Giuliano di Puglia, verificatosi alla fine del mese di ottobre, causò la morte di 27 ...

COBAS favorevole allo sciopero dell’11/9 : Comunicato stampa : Il comunicato stampa del sindacato nazionale COBAS a proposito dell’adesione alla manifestazione di protesta indetta il prossimo 11 settembre. Quella data – spiega Piero Bernocchi, Portavoce Nazionale COBAS – coincide proprio con l’approdo alla Camera del Decreto Milleproroghe per l’approvazione dell’emendamento salva precari. COBAS favorevole all’azione di protesta dell’11 settembre: ...

Fiorentina - il Comunicato della società : 'Opportuno non giocare con la Sampdoria' : La Fiorentina ritiene che, dinanzi a tragedie come quella avvenuta a Genova, tutto passi in secondo piano. Sarebbe opportuno che, in questo momento, anche il mondo del calcio si fermasse a riflettere e rispettasse in silenzio il lutto che ha colpito decine di famiglie. Il calcio è passione e divertimento ma questo è il momento del dolore e tutti dovremmo ...

Ripescaggi Serie B - la Ternana ci crede : il Comunicato del club : Ripescaggi Serie B – “La Ternana Calcio S.p.A. tramite i difensori Avv. Fabio Giotti, Avv. Massimo Proietti e Prof. Avv. Mario Spasiano comunica che in relazione al ricorso presentato in data 14 agosto 2018 al Collegio di Garanzia dello Sport avente ad oggetto l’annullamento dei Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario N. 47-48-49 del 13 agosto 2017 oltre al calendario del campionato di Serie B è stato appena ...

Milan-Genoa verso il rinvio : il Comunicato dei tifosi del Grifone : Nessuno ha voglia di scendere in campo dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi ma in particolar Genoa e Sampdoria. Nelle ultime ore comunicato dei tifosi rossoblu, chiesto il rinvio della gara contro il Milan. “La nostra città è in lutto e per dignità, rispetto e dolore, la tifoseria del Genoa non assisterà alla partita prevista domenica allo stadio Meazza di San Siro”. Gli ultras del Genoa, con una nota, fanno sapere che ...

Il giallo sul Comunicato del Cdm : "Non c'è la revoca della concessione" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla fine del Consiglio dei Ministri che si è tenuto a Genova ha di fatto annunciato l'avvio dell'iter per la revoca della concessione ad Autostrade per l'...

Crollo ponte Morandi a Genova - il Comunicato del Cdm : stato d’emergenza e 5 milioni per i primi interventi : Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, mercoledì 15 agosto 2018, alle ore 16.30 presso l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Genova, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Ha svolto le funzioni di Segretario il Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. Su proposta del presidente Giuseppe Conte, si legge nella nota di palazzo Chigi, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base ...

Milan - ufficiale l’arrivo di Bakayoko : il Comunicato del club : Tiémoué Bakayoko è un nuovo calciatore del Milan, il club rossonero ha diramato un comunicato per annunciare l’arrivo del francese “AC Milan comunica di aver acquisito dal Chelsea FC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tiémoué Bakayoko. Il francese approda al club rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nato a Parigi il 17 agosto 1994, Tiémoué Bakayoko ha giocato da professionista nel ...

Serie B - duro Comunicato stampa della Virtus Entella : chiesto il blocco dei campionati : Il mondo del calcio è alla deriva, tra regole cambiate all'improvviso e ricorsi a pioggia il caos è assoluto. Non ci stiamo ad essere gli unici a pagare dazio. Faremo ogni cosa possibile per tutelare ...

Infortunio Ghoulam - il Comunicato del Napoli in merito alle condizioni del terzino : Faouzi Ghoulam alle prese con il recupero dall’Infortunio che lo ha condizionato nella scorsa stagione Faouzi Ghoulam, come da programma, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. La visita ha dato buon esito come spiega il Dottor De Nicola, medico sociale azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Mariani ha visitato e controllato il calciatore e lo ha trovato molto bene. Ci ha detto che tutto procede benissimo e ...