CLAUDIO LOLLI È MORTO Ultime notizie | la moglie Marina | non è stato solo quello

È morto il cantautore CLAUDIO LOLLI - aveva 68 anni : Dopo una lunga malattia è morto il cantautore bolognese Claudio Lolli . aveva 68 anni . Considerato tra i cantautori più impegnati, Lolli , nella lunga carriera, non ha cantato solo temi politici, come, ad esempio, nella celeberrima "Borghesia". Nei circa 20 album incisi ha affrontato anche l'amicizia, la desolazione e la crisi. Presenti nel suo repertorio anche temi sociali e culturali.Poeta e scrittore oltre che musicista, nel 2017, ...

