Cincinnati | Halep e Svitolina ai quarti

Tennis - Cincinnati : Halep e Svitolina rispondono presente - crolla Anderson : Tennis , si torna in campo a Cincinnati con la Halep che ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale del torneo americano Tennis , a Cincinnati si gioca dopo qualche giorno condizionato dalla pioggia. Simona Halep , numero uno del seeding mondiale, ha superato la Barty approdando ai quarti di finale del torneo Wta. Stesso destino per la Svitolina , la quale ha superato Anisimova con un doppio 6-4. Passando agli uomini, Goffin ha fatto ...

Tennis - Wta Cincinnati : che fatica per la Halep contro la Tomljanovic! : Simona Halep approda agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati, battendo la Tomljanovic in tre set Tennis, Wta Cincinnati. La romena Simona Halep ha superato la Tomljanovic ai sedicesimi di finale del torneo americano, approdando agli ottavi dove troverà la Barty. Una gara non certo semplice per la numero uno del seeding, la quale l’ha spuntata solo al terzo set, con un convincente 6-3 dopo la sosta per la pioggia.L'articolo ...