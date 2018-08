Ciclismo femminile | doppia novità per il 2019 Nasce la Trek Factory Racing | ci saranno

Ciclismo su pista – Mondiali Junior : il quartetto femminile d’oro : Mondiali pista JRS: il quartetto femminile è ancora d’oro. Terzo titolo mondiale consecutivo per l’Italia che supera in finale la Nuova Zelanda, gli azzurri di Villa sfiorano il bronzo nell’inseguimento donne Per il terzo anno consecutivo il quartetto dell’inseguimento femminile si conferma campione del mondo Juniores. Si tratta di un dato che da solo racconta quello che Dino Salvoldi sta facendo. In una categoria ...

Ciclismo femminile - Crescent Vårgårda : Marianne Vos domina in volata. Quattro italiane si piazzano nella top 10 : L’olandese Marianne Vos si impone in volata nella Crescent Vårgårda, classica svedese del Women’s WorldTour, massimo circuito del Ciclismo femminile. L’atleta della WaowDeals, reduce dall’argento europeo, ha dimostrato tutta la sua classe nello sprint conclusivo, impostando alla perfezione l’ultima curva ai 300 metri e andando a conquistare la vittoria per distacco. Alle sue spalle si piazzano la connazionale Kirsten Wild (Wiggle High5) e ...

Ciclismo - Europei 2018 : doppietta olandese nella cronometro femminile. Terzo titolo per Ellen van Dijk - battuta Anna van der Breggen : L’olandese Ellen van Dijk rispetta il pronostico e conquista la medaglia d’oro nella cronometro femminile degli Europei di Ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). La 31enne di Harmelen ha fatto valere tutta la sua classe sulle strade scozzesi, laureandosi per il Terzo anno consecutivo campionessa europea in questa specialità. Olanda che sale anche sul secondo gradino del podio con Anna van der Breggen, mentre il bronzo va alla tedesca ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i risultati dell’ultima giornata. Italia quinta nella madison femminile : Cala il sipario sugli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Nell’ultima giornata di gare al Sir Chris Hoy Velodrome, l’Italia non conquista ulteriori medaglie e chiude così con un bottino di due ori, due argenti e un bronzo. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. nella madison la coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri chiude al quinto posto. Le nostre portacolori hanno fatto punti in ...

Ciclismo - Europei 2018 : cronometro femminile. Programma - orari e tv : Domani (mercoledì 8 agosto) si svolgerà la cronometro femminile degli Europei di Ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). La prova contro il tempo si svolgerà su un percorso di 32 km attorno alla città scozzese con l’olandese Ellen van Dijk che punta al tris. Per l’Italia saranno Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli ad andare a caccia delle medaglie. Gli Europei di Ciclismo saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Liam Bertazzo settimo nella corsa a punti. Domino russo nella velocità femminile : Si è conclusa la quarta giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). nella sessione serale al Sir Chris Hoy Velodrome si sono assegnate le medaglie in tre specialità, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. nella corsa a punti Liam Bertazzo si piazza al settimo posto. L’azzurro ha fatto una buona gara, riuscendo a conquistare per due volte il giro e vincendo uno sprint, ma non ha avuto la forza per fare la ...

Ciclismo femminile - Europei 2018 : le pagelle. Volata dominata da Marta Bastianelli - grande prova di tutte le azzurre. Olanda battuta : Trionfo azzurro nella prova in linea femminile degli Europei di Ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). Marta Bastianelli si è laureata campionessa europea con una Volata regale, battendo l’olandese Marianne Vos, campionessa uscente, e la tedesca Lisa Brennauer. Andiamo quindi a scoprire i voti delle protagoniste odierne con le pagelle della corsa. PAGELLE Europei Ciclismo femminile Marta Bastianelli 10: l’anno magico della laziale, che è ...

LIVE Ciclismo femminile - Europei 2018 in DIRETTA : ORO BASTIANELLI! Volata regale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Ciclismo su strada di Glasgow (Scozia). Oggi il programma prevede la prova in linea femminile, la quale si svolgerà nel circuito cittadino di Glasgow a partire dalle ore 13.30. L’Italia sarà protagonista con una squadra che può puntare sicuramente ad una medaglia anche se la nazione che parte coi favori del pronostico è la corazzata olandese. il percorso ...

LIVE Ciclismo femminile - Europei 2018 in DIRETTA : l’Italia sogna con Marta Bastianelli e Giorgia Bronzini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Ciclismo su strada di Glasgow (Scozia). Oggi il programma prevede la prova in linea femminile, la quale si svolgerà nel circuito cittadino di Glasgow a partire dalle ore 13.30. L’Italia sarà protagonista con una squadra che può puntare sicuramente ad una medaglia anche se la nazione che parte coi favori del pronostico è la corazzata olandese. il percorso ...

Ciclismo femminile - Europei 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv la prova in linea. Tutte le azzurre in gara : Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà la prova in linea femminile degli Europei di Ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). Su un circuito cittadino caratterizzato da diversi strappi, le migliori atlete del vecchio continente si sfideranno per conquistare la maglia di campionessa europea. L’olandese Marianne Vos cercherà di difendere il titolo, mentre l’Italia punterà su Marta Bastianelli e Giorgia Bronzini. Gli Europei di Ciclismo saranno ...