Chiara Ferragni Il look troppo hot scatena la polemica sui social

Chiara Ferragni - pesanti insulti per il suo outfit : interviene Fedez : Chiara Ferragni insultata pesantemente sui social per un outfit: Fedez interviene pesanti insulti nei confronti di Chiara Ferragni, tanto che è stato costretto a intervenire anche Fedez. Scendendo nel dettaglio, la nota fashion blogger è stata fortemente attaccata dal pubblico a causa del suo outfit, sfoggiato ieri sera. Chiara ha indossato una gonna scollata sui […] L'articolo Chiara Ferragni, pesanti insulti per il suo outfit: interviene ...

Chiara Ferragni insultata per una foto dove indossa un indumento spinto : Ieri sera Fedez ha scatenato in caos pubblicando una foto insieme a Chiara Ferragni. Nello scatto l’imprenditrice digitale indossa un semplicissimo top nero ed una gonna in latex aperta sui lati. Nel giro di pochi minuti sono arrivati come Little Monster su un leak di Gaga migliaia di hater, tra mammine pancine, finte sante e i classici indinnniati1!!11!!!11! Premetto che non esprimo un giudizio sul look di Chiarona (che onestamente mi lascia ...

Chiara Ferragni incidente in spiaggia - un seno scappa fuori : Chiara Ferragni, incidente a Ibiza, il seno scappa Chiara Ferragni e Fedez si godono le ultime vacanze da fidanzati prima dell’attesissimo matrimonio. Tra effusioni e giochi sulle spiagge di Ibiza, non poteva mancare l’incidente hot. La reginetta di Instagram è stata paparazzata dal settimanale IoSpio con la parte superiore del costume leggermente calata, lasciando inaspettatamente l’influencer cremonese in ...

FOTO | Chiara Ferragni - l'abito è hot : Il tuo ragazzo di fa uscire così?. E Fedez replica : Estate super sexy per Chiara Ferragni. La fashion influencer ed imprenditrice digitale, 31 anni, diventata mamma appena quattro mesi fa, sfoggia una forma fisica perfetta in vacanza ad Ibiza insieme al compagno e futuro marito Fedez. L'ultimo abito indossato nella serata di ieri, però, ha comportato un "botta e risposta" stizzito tra il rapper e un fan. --Ad aizzare la polemica, in particolare, i fianchi scoperti di Chiara, che ha indossato una ...

Fedez hot - lato b in vista in barca con Chiara Ferragni e lo youtuber Luis Sal : Mentre fervono i preparativi per il real matrimonio che si terrà a Noto il 1° settembre, la futura signora Fedez, Chiara Ferragni, e il rapper continuano a godersi la loro lunghe...

Chiara Ferragni senza slip? Il follower attacca : “non sono cose per una madre” - la fashion blogger risponde a tono! : Chiara Ferragni non indossa gli slip? Alla domanda tendenziosa del follower replica la diretta interessata, la fashion blogger zittisce l’utente poco attento “Ma dai, ma sono cose di una madre? Cioè esci senza mutande“. Così un follower ha commentato la foto di Chiara Ferragni che indossa una gonna audace mentre si dirige ad un party ad Ibiza. Tra gli altri commenti lasciati sotto il sexy scatto, tantissimi ...

Chiara Ferragni - INCIDENTE SEXY IN BARCA CON LA FAMIGLIA/ E Leone? Non era con Fedez ma... : CHIARA FERRAGNI e Fedez ad un passo dal matrimonio: Il mistero di J-Ax invade le pagine di gossip, sarà presente al matrimonio oppure no?(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez - vacanza da innamorati prima del matrimonio : a Formentera tra moto d'acqua e serate : Prosegue senza sosta il vero e proprio tour delle Isole Baleari per la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. Dopo Ibiza, la fashion blogger, in compagnia del futuro marito, ha fatto tappa a...

Fedez mostra il Lato B con l'amico : Chiara Ferragni assiste alla scena - : Dopo l'incidente sexy dell'influencer italiana più famosa del mondo , che si è fatta beccare con lo slip del costume da bagno abbassato, anche Fedez […]