Calciomercato Torino | il rush finale è pazzesco | ecco come cambia la squadra di Mazzarri

Calciomercato Torino - rinforzo a centrocampo : ufficiale l’arrivo di Roberto Soriano dal Villarreal : Il centrocampista nato a Darmstadt è un nuovo giocatore del Torino, come riporta il sito della società del presidente Cairo Il Torino accoglie Roberto Soriano, è ufficiale infatti l’arrivo del giocatore nato in Germania al club granata. A comunicarlo è una nota apparsa sul sito del club: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Villarreal Club de Fútbol il diritto alle ...

Calciomercato Torino - ufficiale : Acquah ceduto all'Empoli : Torino - Afriyie Acquah dice addio al Torino : il 26enne centrocampista ghanese, dopo tre campionati passati con la maglia granata addosso, ha accettato la corte dell' Empoli di Aurelio Andreazzoli , ...

Calciomercato Sampdoria - clamoroso colpo di scena nell’affare Zaza : doriani beffati dal Torino! : Con la stessa offerta presentata dalla Samp, il Torino ha convinto il Valencia e il giocatore che in serata sbarcherà in Italia clamoroso colpo di scena nell’affare Zaza, non sarà la Sampdoria il prossimo club dell’attaccante italiano. Il Torino infatti ha beffato i doriani, presentando al giocatore un contratto più ricco e più lungo. L’offerta al Valencia non cambia, dunque sono le migliori condizioni proposte ...

Calciomercato - non solo le big : Roberto Soriano al Torino è un "grande colpo" : Il centrocampista italo-tedesco ex Sampdoria, ed ex nazionale azzurro, lascia la Spagna e torna in Italia per affrontare la...

Calciomercato Torino - ufficiale l'acquisto di Djidji : Torino - Il Torino ha ufficializzato l'arrivo dal Nantes del difensore franco-ivoriano Koffi Djidji . "Acquisizione a titolo temporaneo con opzione di riscatto" è la formula scelta dalle due società ...

Calciomercato - poche ore prima del gong : tutte le trattative LIVE - adesso il Torino ci prova per l’attaccante : Calciomercato, LE ULTIME trattative LIVE – Ultimo giorno di Calciomercato, sta per concludersi una finestra estiva che può considerarsi scoppiettante e come una delle più belle degli ultimi anni. Sono arrivati grandi campioni, la trattativa più importante è stata sicuramente il colpo Cristiano Ronaldo messo a segno dalla Juventus ma non è da sottovalutare l’operazione del Milan sempre con i bianconeri e che riguarda Gonzalo ...

Calciomercato Siviglia - chiesto Gonalons alla Roma. Contatti per Niang del Torino : Il francese è destinato a lasciare i giallorossi, soprattutto dopo l'arrivo nella rosa di Eusebio Di Francesco del connazionale Steven Nzonzi, proprio dal Siviglia,, fresco campione del mondo. La ...

Torino - il Calciomercato si conclude (forse) con l’arrivo di Koffi Djidji : è fatta per il francese : Koffi Djidji approda al Torino dopo una trattativa con il Nantes conclusasi in giornata: domani visite mediche e firme Koffi Djidji è un nuovo acquisto del Torino, forse l’ultimo di una sessione di mercato non certo ricca di acuti, condizionata dai tanti riscatti costosi dei granata. Il difensore francese domani svolgerà le visite mediche di rito, dopo che il Toro ha trovato l’accordo economico con il Nantes, sua ex squadra ...

Calciomercato 2018/2019 - i top ed i flop di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo e Higuain colpi eccezionali - mosse di Torino - Genoa ed Udinese rischiose : Calciomercato 2018/2019, ultime ore della finestra estiva, sta per concludersi una delle sessioni più scoppiettanti. La Juventus sembra aver aumentato il distacco rispetto alle rivali ma dietro ai bianconeri è grande bagarre con Roma, Napoli, Inter e Milan pronte a dare battaglia, senza dimenticare la Lazio, reduce da una stagione veramente entusiasmante nonostante la mancata qualificazione in Champions League. Il mercato più importante è ...

Calciomercato Torino - si lavora ad uno scambio in attacco : Calciomercato Torino – Il Torino è alla ricerca di nuovi rinforzi da consegnare al tecnico Walter Mazzarri ma il tempo stringe ed il presidente Cairo non può più temporeggiare. Sono stati annunciati almeno due colpi, uno dovrebbe essere un attaccante da affiancare al Gallo Belotti, l’identikit era stato svelato già da diverso tempo su CalcioWeb e porta il nome di Simone Zaza. Adesso arrivano nuove conferme, con il Valencia si ...

Calciomercato Torino - preso il giovane Ola Aina dal Chelsea : Il Toro piazza il colpo e si assicura un giovane importante. Parliamo di Ola Aina , terzino destro classe '96 di proprietà del Chelsea , titolarissimo con l'Hull City l'anno scorso, 44 partite e un ...