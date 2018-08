Calciomercato Cosenza | ufficiale | preso Garritano in prestito dal Chievo

Calciomercato Cosenza - nuovo innesto nelle ultime ore : arriva dal Napoli : Calciomercato Cosenza – La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, proveniente dall’SSC Napoli . Il difensore, nato a Napoli il 24 luglio 1996, arriva in rossoblù con la formula prestito secco fino al 30 giugno 2019. Anastasio ha iniziato la propria carriera nel Settore Giovanile del Napoli , mettendo insieme 55 partite e 3 gol in ...

Calciomercato Cosenza - obiettivo salvezza : innesto per il centrocampo : Calciomercato Cosenza – Dopo la storica promozione nel campionato di Serie B, il Cosenza si prepara per la prossima stagione, l’ obiettivo è quello di disputare una stagione tranquilla e conquistare la salvezza . Nelle ultime ore movimento per il centrocampo , secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sarà Ivan Varone il nuovo rinforzo in entrata, accordo biennale raggiunto dopo la rescissione del contratto con la ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...