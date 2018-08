Calciomercato Atalanta | ufficiale | c' è Adnan D' Alessandro all' Udinese

Calciomercato Udinese - non solo Teodorczyk : scambio con l’Atalanta : 1/5 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Calciomercato Udinese - non solo Teodorczyk : altro attaccante dall’Atalanta : 1/5 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Calciomercato Atalanta - chi è Emiliano Rigoni : il nuovo esterno offensivo di Gasperini : Miglior salame di colonia al mondo e l'unico champagne cordobense che si possa definire tale. Brio e prelibatezza, un po' come il giovane Rigoni, classe 1993 e capace di far stropicciare gli occhi ai ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Torino scatenato - mosse importanti di Samp e Atalanta - scatti di Parma e Udinese : 1/6 LaPresse/Reuters ...

Calciomercato Sampdoria - il rinforzo arriva dall’Atalanta : 1/7 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Calciomercato Atalanta - blitz nel finale : arriva l’attaccante Emiliano Rigoni : 1/4 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Atalanta - profilo internazionale per il centrocampo nerazzurro : contatti con lo Zenit : Il club nerazzurro ha avviato i primi contatti con lo Zenit San Pietroburgo per Emiliano Rigoni, centrocampista argentino di sicuro affidamento Lo sfogo di Gasperini non è passato inosservato ai vertici dell’Atalanta che, immediatamente, hanno iniziato a muoversi per rinforzare la rosa. L’ultimo nome finito sul taccuino di Percassi è quello di Emiliano Rigoni, ala dello Zenit che i nerazzurri seguivano prima che si trasferisse ...

Calciomercato : l’Atalanta cede Molina al Crotone : Il Crotone comunica “di aver acquisito a titolo definitivo, dall’Atalanta Bergamasca Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Andrea Molina”. Nato a Garbagnate Milanese l’1 gennaio del 1992, Molina è stato uno dei migliori giocatori della Serie B nella scorsa stagione e rappresenta un ulteriore colpo di mercato per la società rossoblù. Si tratta di un calciatore polivalente, capace di coprire tutta ...

Calciomercato Atalanta - Soriano obiettivo concreto : le ultime : Il club bergamasco punta a chiudere l'operazione col Villarreal Calciomercato Atalanta Soriano / L' Atalanta fa sul serio per Roberto Soriano . Secondo 'Sky Sport' il club bergamasco è in piena trattativa col Villarreal per il ritorno in Italia del centrocampista ex Sampdoria. Attese novità a breve.

Calciomercato : l’Atalanta cede Molina al Crotone : Il Crotone comunica “di aver acquisito a titolo definitivo, dall’Atalanta Bergamasca Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Andrea Molina”. Nato a Garbagnate Milanese l’1 gennaio del 1992, Molina è stato uno dei migliori giocatori della Serie B nella scorsa stagione e rappresenta un ulteriore colpo di mercato per la società rossoblù. Si tratta di un calciatore polivalente, capace di coprire tutta ...

Calciomercato Crotone - preso Molina dall'Atalanta : Crotone - Il Crotone ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo, dall' Atalanta Bergamasca Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Andrea Molina . Nato a ...

Calciomercato Atalanta : Asmah in prestito al Senica : L’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Patrick Asmah agli slovacchi del Fk Senica (Fortuna Liga, la serie A locale) a titolo temporaneo. Il terzino sinistro ghanese, classe 1996, è reduce dal prestito alla Salernitana senza mai trovare posto in prima squadra, giocando 2 partite con 2 gol nella Primavera. Prelevato dai nerazzurri in patria nel Brong Ahafo Stars, dopo aver disputato la seconda metà del 2015-2016 nella Primavera ...

Calciomercato Atalanta : Suagher ceduto in prestito al Carpi : L’Atalanta ha ufficializzato il prestito secco al Carpi di Emanuele Suagher. Per il difensore, classe 1992, prodotto del settore giovanile di Zingonia, si tratta di un ritorno dopo le esperienze nel 2014/15 e nella sessione invernale 2015/16. Suagher, reduce dalla stagione a meta’ fra Avellino e Cesena, precedentemente ha vestito le maglie di Tritium, Pisa, Crotone e Bari.L'articolo Calciomercato Atalanta: Suagher ceduto in ...

Calciomercato Atalanta - pressing sul Genk per Pozuelo : BERGAMO - L' Atalanta posa lo sguardo in Belgio, più precisamente in casa del Genk : gli orobici stanno valutando il profilo di Alejandro Pozuelo , trequartista spagnolo classe '91, che la scorsa ...